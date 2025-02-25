الليسيه الفرنسية اللبنانية تحيي اليوم الوطني للفن التشكيلي



Advertisement المدير الاقليمي للإدارة العامة للبعثة العلمانية الفرنسية مصطفى هواري، مندوب المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية باتريك جوزف، مساعد المدير الاقليمي للبعثة العلمانية الفرنسية لوك ارنو، المدير الفرنسي لمدرسة الغران ليسيه الفرنسية-اللبنانية اشرفية سيلين غراسيولي، المديرة الادارية و المالية لمدرسة الغران ليسيه الفرنسية-اللبنانية اشرفية روز ماري صقر، ومديرة شركة RMS insurance رئيسة لجنة الاهل السيدة غنوة سلوم ووفد من لجنة الاهل. لمناسبة اليوم الوطني للفن التشكيلي، نظمت مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية، فيردان، معرضًا فنيًّا تشكيليًّا، بعنوان ألوان النهضة، بتاريخ ٢٤ شباط ٢٠٢٥، بمشاركة ١٦ فنانًا تشكيليًّا، وحضور السفير الفرنسي في لبنان هرفي ماغرو وعقيلته، المستشارة المساعدة للتعاون والعمل الثقافي لدى السفارة الفرنسية في بيروت ايزابيل بيكو،المدير الاقليمي للإدارة العامة للبعثة العلمانية الفرنسية مصطفى هواري، مندوب المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية باتريك جوزف، مساعد المدير الاقليمي للبعثة العلمانية الفرنسية لوك ارنو، المدير الفرنسي لمدرسة الغران ليسيه الفرنسية-اللبنانية اشرفية سيلين غراسيولي، المديرة الادارية و المالية لمدرسة الغران ليسيه الفرنسية-اللبنانية اشرفية روز ماري صقر، ومديرة شركة RMS insurance رئيسة لجنة الاهل السيدة غنوة سلوم ووفد من لجنة الاهل.

نظمت الحدث أستاذة الفنون التشكيلية ومنسقة المسار الثقافي الفني في الليسيه الفرنسية اللبنانية، فيردان عبير عطاالله، بالتعاون مع كل من فيليب بيديه وبينوا غيوي ومدير ونائب مدير الليسيه الفرنسية اللبنانية، فيردين تحت رعاية نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين برئاسة البروفيسور نزار ضاهر.

وشارك في المعرض كل من:

نزار ضاهر



باسكال مسعود



دعد أبي صعب



رويدا العريس



ريما عاصي دلول





شارل خوري



صابرين مروة



عبير عطاالله



كارول حوا



لانا شرارا



مارال منيس



ماري-نويل جيرمان



منى زود خوري



مايسا قصير



مهى أبو شقرا



وفاء نصر