Advertisement

أفراح ومناسبات

تخريج طالبات دورة "تمكين المرأة" في مركز النظام البريطاني للغات في عكار

Lebanon 24
28-02-2025 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1327182-638763544744559844.png
Doc-P-1327182-638763544744559844.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقيم احتفال بتخريج طالبات دورة "تمكين المرأة" في "مركز النظام البريطاني للغات"، نظمتها "الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السعودية"، بالتعاون مع "المركز"، وشملت صناعة المونة والخياطة وتعلم الكمبيوتر والتسويق وتزيين الشوكولا.
Advertisement

وللمناسبة، تحدث مدير المركز علي جود، فأثنى على "جهود الطالبات"، موضحا ان "هدف المشروع، تأمين الفرص للسيدات العاملات داخل المنزل وتألقهن في مجال العطاء ومساندة أزواجهن".

وألقى محمد الطحان كلمة نوه فيها بجهود السيدات وآدائهن وانتاجهن، مؤكداً أن "قليلا من التسويق يساعد على توفير التصريف"، مشددا على "نجاح المشروع وتطويره"، واعدا بتأمين التسويق للسيدات ومنتوجاتهن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
09:17 | 2025-02-28
07:58 | 2025-02-25
05:08 | 2025-02-25
13:14 | 2025-02-24
11:47 | 2025-02-24
03:21 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24