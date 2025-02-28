تخريج طالبات دورة "تمكين المرأة" في مركز النظام البريطاني للغات في عكار

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اقيم احتفال بتخريج طالبات دورة "تمكين المرأة" في "مركز النظام البريطاني للغات"، نظمتها "الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السعودية"، بالتعاون مع "المركز"، وشملت صناعة المونة والخياطة وتعلم الكمبيوتر والتسويق وتزيين الشوكولا.وللمناسبة، تحدث مدير المركز علي جود، فأثنى على "جهود الطالبات"، موضحا ان "هدف المشروع، تأمين الفرص للسيدات العاملات داخل المنزل وتألقهن في مجال العطاء ومساندة أزواجهن".وألقى محمد الطحان كلمة نوه فيها بجهود السيدات وآدائهن وانتاجهن، مؤكداً أن "قليلا من التسويق يساعد على توفير التصريف"، مشددا على "نجاح المشروع وتطويره"، واعدا بتأمين التسويق للسيدات ومنتوجاتهن.