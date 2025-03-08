اليوم العالمي للمرأة في جامعة سيّدة اللويزة: دورها أساسيّ في الإصلاح الحقيقي

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احتفلت جامعة سيدة اللويزة – ذوق مصبح، باليوم العالمي للمرأة من خلال تنظيم لقاء بعنوان "ردود الفعل والإصلاح" (React. Reform)، وذلك من تنظيم مكتب شؤون الطلاب في الجامعة. هدفه الاعتراف بالعمل الجاد الذي يبذله الخبراء اللبنانيون الذين يُسَاهمون في تعافي لبنان، بما في ذلك الجهود الاقتصاديَّة والسياسيَّة والتكنولوجيَّة وجهود القطاع الخاص.عُقد اللقاء في قاعة عصام فارس في الحرمِ الرئيسي للجامعة في ذوق مصبح، حيث شاركت فيه مَجموعة من النساء من مختلفِ المجالاتِ، حيث تبادلنَ تجاربهن المهنيَّة والاجتماعيَّة، كما إنجازاتهنّ وتحدياتهنّ، في حضور سفير الأوروغواي في لبنان كارلوس غيتو، النائبة ندى البستاني، الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان، رئيس إتحاد بلديات كسروان والفتوح جوان حبيش، المدير العام في مجلس النواب كريستين زعتر معلوف، رئيسة مكتب الأمن العام الإقليمي في كسروان المقدّم رنا عصفور، يمنى بشير الجميل، نائبة رئيس التيار الوطني الحرّ مارتين كتيلي، عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب المحامية جويل بوعبّود، مسؤولة شؤون المرأة في حزب الكتائب المحامية جيهان الأسمر، سينتيا هادي حبيش.أما ضيفات شرف هذا اللقاء فهنّ:، كبيرة الإقتصاديين للشرق الأوسط، شمال إفريقيا وباكستان مديرة مصرف Jefferies عليا مبيّض، مديرة قسم تمويل الشركات في بنك عوده كارول عيّاط، الرئيس التنفيذي لشركة Netways الرائدة في التحوّل الرقمي والذكاء الإصطناعي رولا موسى، كاتبة سياسيّة وإقتصاديّة في النهار ورئيسة جمعيّة الإعلاميين الإقتصادييّن سابين عويس، إلى جانب حضور شخصيات بارزة من مجالات الإعلام، الاقتصاد، العمل الاجتماعي، وجوه أكاديمية وتربوية، بالإضافة إلى أسرة جامعة سيدة اللويزة. وأدار اللقاء الإعلامي رالف ضومط.بدأ اللقاء بالنشيد الوطني، تلتها كلمة افتتاحية ألقاها مدير مكتب الشؤون العامة البروتوكول والعلاقات الإعلامية في الجامعة ماجد بو هدير، حيث أكَّد "أننا ننتظر هذه المحطة السنويّة لكيما نفتخر من خلالها بتظهير الدور الأساسي للمرأة في المجتمع. الجامعة، هي إطارٌ مؤنّث، وهي الواحة الحضارية فيها الكليّة التي تمنح الشهادة وكليّاتها سبع، والعميدات هنّ أربع أي الأكثرية وفيها المستشارة القانونيّة ومديرات الأقسام والموظفات. والأهم فيها مريم سيّدة اللويزة الساهرة على مسار الجامعة بأكملها تحت رعاية وسهر الرهبانيَّة المارونيَّة المريميَّة".رئيس الجامعةبدوره، توجه رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري للحضور، قائلًا: "نحْتَفِلَ معاً باليَوْمِ العَالَمِيِ لِلْمَرْأَةِ، وَهُوَ يَوْمٌ يَحْتَفِلُ فِيهِ العَالَمُ بِدَوْرِ النسَاءِ فِي بِنَاءِ المُجْتَمَعَاتِ وَتَعْزِيزِ المُسَاوَاةِ وَالعَدَالَةِ. هو لَيسَ مُجَرَّدَ احْتِفَالٍ، بَلْ هُوَ تَأْكِيدٌ عَلَى الدَّوْرِ الحَيَوِيِ لِلْمَرْأَةِ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِ الحَيَاةِ. نَحْنُ هُنَا فِي جَامِعَةِ سَيدَة اللويزة، التِي تَسْتَلْهِمُ رُوحَ السَّيدَةِ العَذْرَاءِ مَرْيَم، نُؤْمِنُ بِأنَّ المَرْأَةَ هِيَ رَمْز من رموز الْعَطَاء، وَالتَّضْحيَة، وَالقُدْرَة عَلَى التَّغْيير."وقال: " نَحْنُ نُؤْمِنُ بِأنَ تَمْكِينَ المَرْأَةِ يَعْنِي تَمْكِينَ المُجْتَمَعِ كَكُل. فَعَلَى مَر العُصُورِ، سَطَّرَتْ نِسَاءٌ بَارِزَاتٌ إِنْجَازَاتٍ غَيَّرَتِ العَالَمَ. هَؤُلَاءِ النسَاءُ، وَغَيْرُهُنَّ، يُؤَكدْنَ أَنَّ تَمْكِينَ المَرْأَةِ هُوَ خُطْوَةٌ لِتَمْكِينِ العَالَمِ بِأسرِهِ ! وَالكَثِيرَاتِ غَيْرِهَا مِمَّنْ غَيَّرْنَ مَسَارَ التَّارِيخ . وعلى غرار هؤلاء الكبار نُرَحبُ بِكُل مَنْ شَرَّفَنَا بِحُضُورِهِنَّ اليَوْمَ."وختم: "ولِأَنَّنَا مَسْؤُولُونَ عَنْ إعْدَاد شَبَابِنَا ليَكُونُوا أَعْضَاءً فَاعلينَ في المُجْتَمَع ، حَيْثُ تُشَكلُ الطَّالِبَاتُ ٥٠ ٪ منَ الجسْم الطُّلابي، نَسْتَهْدِفُ أَهْدَافَ التَّنْمِيَةِ المُسْتَدَامَةِ وَخُصُوصًا المُسَاوَاة والعَمَلَ اللَّائِقَ وَالنُّمُوَّ الاقْتِصَادِيَّ كما عَقْدَ الشَّرَاكَاتِ لِتَحْقِيقِ الأَهْدَافِ .لِذَلِكَ، نعمل وبكل طاقاتنا وبكل ما أُوتينا ليتمتع طُلَّابُنَا بِفُرْصَةٍ مُتَمَيزَةٍ للتَّعَلُّم منْ خَبيرَاتٍ رَائدَاتٍ يُسَاهمْنَ في تَشْكيل مَلَامح الإصْلَاحَات."ثم بدأت الحلقة الحواريّة حيث كانت مداخلة لمبيض التي أشارت إلى أنّ "لبنان يعاني من أزمة وجودية غير مسبوقة تتجاوز الأزمات الاقتصاديَّة والسياسيَّة المعتادة، حيث تهدد أسس الدولة والمجتمع وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل البلاد. هذه الأزمة تتجلى في انهيار المؤسسات، تدهور الاقتصاد، الهجرة الجماعية، وتفكك العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين".وأضافت: "لبنان اليوم في مرحلة مصيرية، فإما أن يتمكن من تنفيذ إصلاحات جذرية تعيد له مقومات الدولة، أو يستمر في الانهيار الذي قد يؤدي إلى تفكك الدولة ككيان سياسي واقتصادي. الحل يتطلب إرادة سياسية قوية، ضغطًا شعبيًا مستمرًا، ودعمًا دوليًا مشروطًا بالإصلاحات الحقيقية".كما ركزت على "دور المغتربين اللبنانيين الذين هم ركائز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلد، فهم يشكلون قوة مالية واستثمارية كبيرة، ويملكون القدرة على المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد، واعتبرت أنَّ العلاقة الجيدة بين الجيش اللبناني والمواطنين تحافظ على الاستقرار الاجتماعي والأمني خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي يمر بها لبنان".من جهتها تحدثت كارول عياط عن أزمة الكهرباء التي اثرت على المجتمع اللبناني بشكل كبير، "فالهدف اليوم يتمركز حول تأمين الكهرباء في شكل دائم"، مضيفة "التحول إلى الغاز الطبيعي خيار استراتيجي يمكن أن يساعد لبنان في تأمين الكهرباء بتكلفة أقل وبطريقة أكثر استدامة مقارنة بالوقود التقليدي مثل المازوت والفيول. في ظل الأزمة الاقتصادية وانهيار قطاع الكهرباء، يعدّ الغاز الطبيعي حلاً عمليًا للخروج من أزمة الطاقة المزمنة، خاصة أن العديد من الدول تعتمد عليه كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء".وتابعت: "إن الإصلاحات الجدية في التمويل هي السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في لبنان. وهذا يتطلب إرادة سياسية قوية، تنسيقًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية، والتزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف بحماية حقوق المواطنين وتحقيق نمو مستدام".أما رولى موسى فقد أشارت الى أن "القطاع الخاص في لبنان أكثر تطورًا من القطاع العام، وذلك لأسباب عدة تتعلق بالإدارة، والتمويل، والبنية التحتية، والاستقلالية عن الأزمات السياسية". مضيفة "رغم تفوق القطاع الخاص، فإنَّه لا يستطيع تعويض غياب قطاع عام قوي وفعّال. إذ تحتاج الدولة إلى إصلاحات جذرية في مؤسساتها العامة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يخدم جميع المواطنين".واعتبرت انَّ "إنشاء حكومة رقمية في لبنان تُعدّ خطوة ضرورية لمواكبة التطور العالمي وتحسين كفاءة الخدمات العامة. فالتحول الرقمي في الإدارة الحكومية يمكن أن يسهم في تقليل الفساد، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، فالاقتصاد الرقمي يمثل فرصة كبيرة للبنان لزيادة إيراداته وجذب الاستثمارات".وتحدثت عويس عن دور الإعلام "الذي يعتبر سلطةً مؤثرة في المجتمعات، حيث يلعب دورًا جوهريًا في تشكيل الرأي العام وتوجيه الفكر الجماهيري باعتباره وسيطًا بين الأحداث والجمهور، فإنه يحمل مسؤولية كبرى أمام الأفراد والمجتمعات، تتجلى في الالتزام بالمصداقية، والشفافية، واحترام القيم الأخلاقية والمهنية".وأضافت: "يُخطئ من يظن أن دور الإعلام يقتصر على نقل الأخبار فحسب، فالإعلام الحقيقي يتجاوز مجرد الأخبار إلى وظيفة أكثر أهمية، وهي كشف الحقائق، والتدقيق في المعلومات، وتسليط الضوء على القضايا التي قد تُخفى عن الرأي العام بفعل المصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية".وتابعت: "يجب أن يكون الصحافي مستقلًا عن أي أجندات سياسية أو اقتصاديَّة، فلا يُستخدم كأداة لنشر الدعاية أو تزييف الوقائع لخدمة مصالح معينة. بل عليه أن يلتزم بالحقيقة وحدها، مستندًا إلى الأدلة والوقائع، لا إلى العواطف أو التحيزات الشخصية".وختمت: "الصحافة ليست مجرد وظيفة، بل هي رسالة سامية تتطلب النزاهة والشجاعة. فالصحافي مسؤول عن الترويج للإعلام الصادق، ونقل الحقيقة بأمانة، والتصدي للتضليل. وحين يلتزم الصحافيون بهذه المبادئ، يكون الإعلام قوة إيجابية تدفع المجتمعات نحو الوعي والتقدم، لا وسيلة للإساءة إلى الحقيقة أو لخداع الجماهير".كما شهد اللقاء مداخلات وأسئلة طرحها الحضور على الضيوف. وقدّم الأب الخوري هدايا تذكارية للمشاركات.