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أفراح ومناسبات
اعلاميات لبنان احتفلن بيوم المرأة العالمي
Lebanon 24
10-03-2025
|
07:35
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احتفلت إعلاميات لبنان بيوم المرأة العالمي في قاعة قرطاج في فندق فينيسيا وسط حشد من إعلاميات لبنان اللواتي ينتمَين إلى الوسائل الإعلامية المتعددة في لبنان.
وألقت الزميلة مرلين وهبة كلمة باسم المجموعة هنّأت فيها الإعلاميات اللبنانيات بالعيد وخصت بالذكر الإعلامية هدى شديد التي اتخذتها المجموعة مَثلا ومثالا لكل إعلامية مناضِلة وطنية مجتهدة ومُحبّة بالرغم من الصعوبات والتحديات ...
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كما أعلنت وهبة عن "الشبكة الإعلامية النسائية " WOMEN MEDIA NETWORK التي سيتم إطلاقها رسمياً قريبا ، كاشفةً عن عدة مشاريع مستقبلية هادفة تحضّر لها المجموعة يبدأ العمل بها فور اطلاق الشبكة الاعلامية. أمّا هدية الحفل فكانت مشاركة العازفة ماريا فيلومينا الإعلاميات بمقطوعات موسيقية متنوعة أضفت أجواءً وردية على اللقاء الأنثوي المميز، فيما شكرت الزميلة يولا عبود في كلمتها كافة الشركات التي قدّمت العديد من الهدايا للإعلاميات تقديراً لعطاءاتهن وتكريماً لهن َّ .
وقد هنأت وهبة الإعلاميات بكلمة ختامية قالت فيها: ستبقى "تاء التأنيث الزهرة الوردية التي تعطِّر الأبجدية".
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