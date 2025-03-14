بخطوة لافتة وسباقة، وبحضور سياسي نيابي ووزاري رفيع المستوى ومن مختلف الانتماءات ، وحشد من الشخصيات الاقتصادية والاعلامية الفاعلة، احيت شركة Creel على ارض كازينو ، وتحت عنوان" كيف ما كنت بحبك... "a candlelight of sacrifice" حفلا تكريميا، للمؤسسات التي عملت خلال الحرب الاخيرة وضحت بنفسها في سبيل ، فجمعت على ارض صالة السفراء، ليل الاربعاء 12 تموز ، نخبة من الشخصيات والجميعات والنقابات التي تستحق التكريم وفي مقدمها الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتاني والدفاع المدني عبر الجنرال ريمون خطار والعميد نبيل فرح، كما الاعلام ممثلا بالوزير مكاري وابطال مطار بيروت من شركة طيران الشرق الاوسط وطياريها كما سابقا فادي الحسن وكاريتاس . كما كانت حصة للطواقم الطبية مع تكريم لنقابة المتشفيات عبر سليمان هارون ونقيب الاطباء يوسف بخاش كما نقيب مستوردي الادوية جو غريب والاسعاف الطبي عبر الدكتور انطوان الزغبي وخلية الطوارئ بوزارة الصحة عبر د.وحيدة غلاييني وهشام فواز ودائرة الرعاية الصحية مع د. ردنة حماده.

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وشهد الحفل الذي تم بالتعاون مع كازينو والجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم برئاسة عباس فواز وكازينو كما شركة M2r الرائدة بعالم الشاشات الكبيرة والتسويق الاعلاني في الكويت والدول العربية ورئيسها شادي الصمد الذي حضر من الكويت للمشاركة بالحفل،على تكريم لافت لمنظمة الصحة العالمية التي شاركت بالحفل ممثلة بالدكتور عبد الناصر ابو بكر الممثل للمنظمة في والذي لعب دورا فاعلا خلال الحرب.

وقد لاقى الحفل الذي افتتح بكلمة للوزير وليد نصار الذي اكد ان "المشوار السياحي مكمل" تلته كلمة لعباس فواز اكد فيها على اهمية دور الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم كجسر تواصل بين المقيم والمغترب كما كلمة كازينو القتها مديرة التسويق لارا حافظ والتي اتت معبرة عن واقع حال الذي لا ينكسر.

وقد لاقى الحفل الذي احياه الفنان العالمي ميشال فاضل مشعلا الاجواء بين الحضور وافتتحته الفنانة العالمية تانيا قسيس كما فرقة Cavaleiro dance group by joseph salloum ثناء من قبل الجميع تنظيما وحضورا واداء اذ اجمعت تصريحات الفعاليات على ان على ان ما شهده الكازينو الاربعاء لم تتمكن الدولة من القيام به، ما يؤكد اهمية الشركات الخاصة بابراز صورة الجميلة التي جمعت ابطال الحرب والسلم.

وقد اختتم الحفل الذي اشرف على تفاصيله الهندسية من تصميم الدرع التكريمية وديكور المسرح كما الغرافيكس الى المهندس المبدع داني الحاج على وقع الدبكة الهدانية والاغاني الوطنية.

وقد شهد الحفل على لفتة تكريمية بعنوان "مكملين المشوار" لجهود الوزير نصار الذي اعاد الى خارطة السياحة العالمية باصعب الظروف.