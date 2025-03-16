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حملة توعوية بعنوان "ما تسترخص بحياتك" أطلقها النادي اللبناني للدراجات بالتعاون مع محافظ بيروت

Lebanon 24
16-03-2025 | 11:15
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أطلق النادي اللبناني للدراجات النارية، بالتعاون مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، حملة توعوية تحت عنوان "ما تسترخص بحياتك... الخوذة مش أغلى من حياتك"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل أحمد يموت الذي قضى في حادث على دراجته النارية، وتزامنا مع عيد الأم.
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تندرج هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات التوعوية المستمرة التي ينظمها النادي، وذلك في إطار التعاون بين بلدية بيروت والنادي اللبناني للدراجات النارية، بما يتماشى مع مبادئ الشرطة المجتمعية، وتهدف إلى تعزيز السلامة المرورية. وقد تم إطلاق الحملة في 15 آذار 2025، بمشاركة ممثل قائد شرطة بلدية بيروت العميد عباس الحسيني، النقيب مصطفى القردوحي، النادي اللبناني للدراجات النارية ممثلًا بمدير النشاطات  فؤاد الصمدي ومنسق ملف الدراجات عبد الله قريطم، بالإضافة إلى جهاز الإسعاف والطوارئ في الجمعية الطبية الإسلامية ووفد من سائقي الدراجات النارية، وكذلك عائلة المرحوم أحمد يموت.

شهد اللقاء في مبنى بلدية بيروت تباحثا حول أهمية ارتداء الخوذات ذات المواصفات والمعايير العالمية، مع التحذير من استخدام الخوذات الشكلية التي لا توفر الحماية اللازمة وقد تساهم في وقوع كارثة.

وألقى عبود كلمة أكد فيها أن "العمل جارٍ نحو إعفاء الخوذات التي تراعي معايير السلامة من الرسوم الجمركية، بهدف حماية مستخدمي الدراجات النارية"، كما أكد على "ضرورة التشديد على سلامة المواطنين".

كذلك ألقى الكابتن فؤاد الصمدي كلمة باسم رئيس النادي المهندس علي داغر، شكر فيها محافظ بيروت على رعاية الحملة وحضوره. كما تم تنظيم حاجز محبة بالقرب من بلدية بيروت لنشر الوعي حول أهمية ارتداء الخوذة وضرورة اختيار النوعية الصحيحة، حيث أن العديد من سائقي الدراجات يستخدمون خوذات بلاستيكية غير آمنة، مما يعرض حياتهم لمخاطر جسيمة. وقد استمع سائقو الدراجات النارية إلى شروحات من المحافظ وعناصر شرطة البلدية حول قانون السير، وأهمية ارتداء الخوذة المعتمدة دوليًا لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

وفي ختام الحملة، تم توزيع خوذات معتمدة وفقًا للمعايير العالمية على سائقي الدراجات النارية، بالإضافة إلى توزيع جيليات فوسفورية لزيادة الرؤية أثناء القيادة ليلاً. كما قدمت عائلة الرحل أحمد يموت الورود بمناسبة عيد الأم.
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