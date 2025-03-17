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أفراح ومناسبات
افتتاح معرض "ذاكرة بعلبك"
Lebanon 24
17-03-2025
|
07:48
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أقامت "الجمعية
اللبنانية
للدراسات والتدريب"، بالتعاون مع بلدية بعلبك، معرض "ذاكرة بعلبك" في سوق بعلبك التجاري، بحضور رئيس البلدية مصطفى الشل، إلى جانب فاعليات ثقافية وفنية واجتماعية في
المنطقة
.
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وتحدث الشل، فقال: "من قلب بعلبك النّابض، نرسل الصّورة الحقيقية عن بعلبك،
مدينة
المهرجانات"، معتبرا أن "المعرض يشكل انطلاقة لمعرض أوسع سيُقام خلال المهرجانات
الدولية
في قلعة بعلبك".
وأعرب عن تقديره ل"جهود الجمعيّة في توثيق التراث البعلبكي عبر لوحات فنية تعكس هوية
المدينة
وتاريخها العريق"، مؤكدًا على "أهمية هذه المبادرات في إبراز الوجه الثقافي لبعلبك".
وبدورها أشارت غادة رعد باسم الجمعية إلى أن "هذا المعرض يأتي ضمن حملة "رمضان ببعلبك أحلى"، وهو من تنظيم تطوعي شبابي من فريق مشروع "تضامن الشباب للحدّ من التطرّف"، الذي تنفذه الجمعية". (الوكالة
الوطنية
للإعلام)
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