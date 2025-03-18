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أفراح ومناسبات

إختتام مهرجان "ليالي رمضان صيدا" بعروض تراثية متنوعة

Lebanon 24
18-03-2025 | 09:07
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إختتم خان الإفرنج مهرجان "ليالي رمضان صيدا" الذي نظمته "Live Your Dream" بإشراف الفنان مازن معضم وثريا البابا، بالتعاون مع "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" في اطار فعاليات موسم "صيدا مدينة رمضانية" لهذا العام.
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وكانت فعاليات المهرجان في ليلته الثالثة تميزت بإطلالة خاصة لضيفة الشرف النجمة ليليان نمري، وعرض مولوي وسهرة عود مع النجم سعد حمدان. كما تضمنت عرض Animation &  characters ، تلاه نشاط "عيلة فنية" وبرنامج المسابقات "حزر فزر" مع بلال نقوزي ، بمشاركة عدد من وجوه الفن والثقافة.

وحل النجم طوني أبو جودة ضيف شرف على المهرجان في ليلته الأخيرة التي شهدت عروضاً رمضانية وتراثية منوعة تضمنت" لوحتي فنانيس والمسحراتي وأمسية لموسيقى الكشاف المسلم" وعرض مولوي وبرنامج المسابقات "حزر فزر مع بلال نقوزي . وكان ختامه بسهرة عود مع الفنان جهاد قبيسي .

وشهد الخان تزامناً اقبالاً كبيراً من الزوار ورواد الليالي الرمضانية الذين توزعوا على الأنشطة المختلفة وأجنحة سوق المأكولات ومعرض الحرف المرافقين للمهرجان.
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