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أفراح ومناسبات
رعية إهدن- زغرتا احتفلت بعيد القديس يوسف
Lebanon 24
19-03-2025
|
02:59
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احتفلت رعية إهدن-زغرتا
بعيد
القديس يوسف، خلال قداس احتفالي ترأسه
خادم
الرعية المونسينيور اسطفان فرنجية، في كنيسة مار يوسف – زغرتا، بمشاركة لفيف من كهنة الرعية والمنطقة، وحضور حشد من المؤمنين
الذين
غصّت بهم الكنيسة.
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وألقى المونسينيور فرنجية عظة شدّد فيها على "مكانة القديس يوسف كنموذج للإيمان العميق والتسليم المطلق لمشيئة الله"، واصفًا إياه بـ"الرجل البار الذي عاش الانسجام بين أقواله وأفعاله، وكان صامتًا بلسانه، متكلّمًا بأعماله، مستمعًا لصوت الله وسالكًا وفق إرادته".
وتناول "رحمة القديس يوسف التي تجلّت في موقفه من العذراء مريم حين وجدها حبلى، حيث لم يشأ أن يشهّر بها، بل حماها وقَبِلَ إرادة الله بصمت وإيمان". ودعا المؤمنين إلى "البصيرة القلبية والسير في درب الطاعة لإرادة الله، على مثال القديس يوسف".
كما أضاء على دوره في التربية، داعيًا "العائلات إلى الاقتداء به في تربية أبنائها، تمامًا كما اعتنى هو بتنشئة الطفل يسوع، والسهر على نقل القيم الحقيقية للأجيال الصاعدة".
واختتم القداس برفع الصلاة على نية العائلات والعمّال، وكل من يخدم كنيسة مار يوسف في زغرتا، طالبين شفاعة القديس يوسف ليبقى مثالًا للثقة بالله والتزام رسالته.
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