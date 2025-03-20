الجامعة الأنطونية ختمت "أسبوع الصحة والراحة النفسية"

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ختمت الجامعة الأنطونية الحدت- بعبدا، النسخة السنوية الرابعة من "أسبوع الصحة والراحة النفسية" تحت عنوان "ما بعد الحرب: رعاية صحّتِك في عالم يحكمه الذكاء الاصطناعي" الذي نظمته على مدى خمسة أيام، بيوم رياضي طويل شارك فيه نحو مائة طالب وطالبة من مدارس من مختلف المناطق .وتنافس المشتركون في ثماني رياضات في المنشآت الرياضية الحديثة التابع للجامعة. ‎وغلب على اليوم الرياضي الطابع التوعوي، وتم خلاله عرض لأهمية الرياضة والصحة النفسية إضافة الى مساعدة الطلاب المشاركين على اتخاذ قرارت صحية في حياتهم. ‎وفي هذا الإطار كانت مداخلة لأطباء واختصاصيي صحّة نفسية من "برو هيلث ميديكال سنتر" تم خلالها توعية الطلاب لأهمية الصحة النفسية والجسدية، والخيارات الصحية التي نأخذها في وكيف نتعلم من الرياضة الصمود والمواجهة في الحياة. ‎بدوره تحدث الأستاذ في كلية العلوم الرياضية، روني جرجس عن هذه الكلية المعروفة محليًّا ودوليًّا لناحية أهميتها، ولناحية مواكبتها لتطورات العصر، وعرض جرجس لبرامجها والفرص التي تفتحها للطلاب في وخارجه، إضافة الى الإختصاصات التي تشملها. ‎ومن ثم انطلقت المنافسات في ألعاب شملت فئتي الإناث والذكور، وقد فاز بحسب التراتبية: ‎المرتبة الأولى: مدرسة القلبين الأقدسين( الحدت)،المرتبة الثانية: المعهد الانطوني( الحدت- بعبدا)و‎المرتبة الثالثة: سان جان باتيست( شحرور).وفي ختام المسابقات، أقيم حفل التتويج بحضور الامين العام للجامعة الأنطونية الأب زياد معتوق ونائب رئيس الجامعة للتنمية البشرية المتكاملة الأب جان الذي وجه التهنئة الى الفائزين والفائزات والشكر الى كل من ساهم في إنجاح هذا اليوم الرياضي الإستثنائي.