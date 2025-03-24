دير مار سمعان في أيطو إحتفل بعيد شفيعته القديسة رفقا

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أحتفل دير مار سمعان القرن للراهبات اللبنانيات المارونيات في بلدة أيطو - زغرتا بعيد شفيعته القديسة رفقا، في قداس ترأسه رئيس الدير ومدرسة مار أنطونيوس جديدة- زغرتا في الرهبانية المارونية الاب سابا سابا عاونه الأب الياس خليل من دير مار شربل حريصا- كسروان والأب جوزف ضاهر من دير مار أنطونيوس بيت شباب - المتن.وحضر القداس النائبة العامة للراهبات اللبنانيات المارونيات الأخت أغات طنوس، رئيسة الدير الأخت ريما أبو أنطون، رئيس الإعلام المركزية في "المرشدية العامة للسجون" في والملحق الإعلامي في الوادي المقدس الصحافي جوزاف ابراهيم محفوض، رئيس نادي "روتاري زغرتا- الزاوية" جورج زبليط، رئيس بلدية زغرتا- أهدن السابق العميد جوزف المعراوي، مسؤول قطاع الصحة في "المردة" أنطوان فنيانوس، رئيس بلدية أيطو السابق المحامي يوسف صليبا، المدير العام لشركة FOTECO للتعهدات والمقاولات والأستيراد والتصدير المهندس ملحم فرح وعقيلته، المرنم بطرس عيروت وعقيلته المحامية ماري الرعيدي الدويهي، رئيس نقابة عمال وموظفي شركة "كهرباء قاديشا" السابق جوزف سركيس وعقيلته، الناشطة الإجتماعية ماري الصوص وعدد كبير من الراهبات ووجوه ثقافية وتربوية وإجتماعية وأكاديمية ونقابية وقانونية وحشد من المؤمنين.وخدم القداس، جوقة راهبات القديسة رفقا.الاب سابابعد الإنجيل المقدس ألقى الأب سابا عظة، شدد فيها على "إنجيل الإبن الضال ومزايا حياة القديسة رفقا أبنة الإيمان موجها التهاني بالعيد إلى رئيسة الدير والراهبات الفاضلات.وختاما، أستقبلت رئيسة الدير الأخت ريما أبو أنطون وراهبات الدير المهنئين بالعيد في صالون الدير الكبير.