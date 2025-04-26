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أفراح ومناسبات

أمسيّة شعريّة استضافها قطاع المرأة في تيار العزم

Lebanon 24
26-04-2025 | 04:57
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استضاف قطاع المرأة في تيار العزم الشاعر الأستاذ نبيل عرجة في أمسيّة شعريّة أدارتها الأستاذة رندة صادق بركات وذلك في مقر القطاع في طرابلس .
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وقد ألقى الشاعر عرجة  عدة قصائد من كتابه الذي حمل عنوانا  "نحن والمرأة في قصائد " والذي يضم ثلاثة اقسام هي :غزل ،وجدانيّات،ووطنيّات.

وتميّزت الأمسيّة بأجوائها التفاعليّة التي تنوعت بين الاستمتاع بالإصغاء وبين المداخلات التي كان بعضها طريفا وبعضها بشكل اعتراض إيجابي على بعض الطروحات حول المرأة في قصائد الشاعر كما تم ّطرح بعض الأسئلة من قبل الأستاذة رندة فتحت بابا فكريّا وأسئلة حول المرأة والحبّ والثورة ونضالها الأزلي لإثبات كينونتها الفريدة في مجتمع تشارك في بنائه مناصفة مع الرجل. 

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