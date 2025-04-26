أمسيّة شعريّة استضافها قطاع المرأة في تيار العزم

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استضاف قطاع المرأة في الشاعر الأستاذ نبيل عرجة في أمسيّة شعريّة أدارتها الأستاذة وذلك في مقر القطاع في .وقد ألقى الشاعر عرجة عدة قصائد من كتابه الذي حمل عنوانا "نحن والمرأة في قصائد " والذي يضم ثلاثة اقسام هي :غزل ،وجدانيّات،ووطنيّات.وتميّزت الأمسيّة بأجوائها التفاعليّة التي تنوعت بين الاستمتاع بالإصغاء وبين المداخلات التي كان بعضها طريفا وبعضها بشكل اعتراض إيجابي على بعض الطروحات حول المرأة في قصائد الشاعر كما تم ّطرح بعض الأسئلة من قبل الأستاذة فتحت فكريّا وأسئلة حول المرأة والحبّ والثورة ونضالها الأزلي لإثبات كينونتها الفريدة في مجتمع تشارك في بنائه مناصفة مع الرجل.