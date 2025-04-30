افتتاح مهرجان السينما الأوروبية الـ 29 في لبنان

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وعُرِض خلال الافتتاح الفيلم اللاتفي "Flow" للمخرج غينتس زيلبالوديس، أفضل فيلم رسوم متحركة لعام ٢٠٢٥، وهو إنتاج مشترك بلجيكي فرنسي يجسّد روحية تعاون أوروبية حقيقية قائمة على التعاون والابتكار. وتنطلق العروض التجارية للفيلم في لبنان ابتداءً من ٨ أيار.يُذكر أن مهرجان السينما الأوروبية الذي تنظّمه بعثة الاتحاد في لبنان بالشراكة مع جمعية "متروبوليس سينما"، وبالتعاون مع ، يستمرّ حتى ١١ أيار ٢٠٢٥ في سينما متروبوليس (مار مخايل).