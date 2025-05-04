بايك طرابلس ينطلق مجددا بتنظيم من "سوشيل واي"

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نظمت جمعية سوشيل واي بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان في "بايك " في بمشاركة حشد كبير من الدراجين الذين وفدوا من مختلف المناطق الشمالية من الى .بدأ التجمع في نادي الدراجات في معرض منذ الساعة الثامنة صباحا، حيث إستعرض بعض الدراجين مهاراتهم، وعند التاسعة أقيم إحتفال بالمناسبة إستهل بالنشيد الوطني اللبناني.وألقت رئيسة جمعية "سوشيل واي" وفا كلمة أكدت فيها السعي الحثيث لتكون طرابلس مدينة الدراجات، للوصول الى بيئة نظيفة والتشجيع على إستخدام الطاقة البديلة، والحد من زحمة السير، وإيجاد ممرات آمنة للدراجين وأماكن مخصصة لرصف الدراجات خصوصا أن طرابلس هي أكثر مدينة مؤهلة لمسار الدراجات.وذكّرت خوري أن مهرجانات البايك التي باشرت "سوشيل واي" بتنظيمها منذ العام 2014 تم تصنيفها كثاني حدث إجتماعي بعد ماراتون ، خصوصا أنه إنتقل من طرابلس الى والضنية وإستقبل المغتربين، وحصل على شهادات تقدير من كل مكونات الوطن اللبناني ومن سفراء والأوروبية وسفيرة ، فضلا عن أن المغامر اللبناني مكسيم شعيا هو سفير بايك طرابلس الى كل أنحاء العالم.وقالت: اليوم عدنا بعد توقف دام خمس سنوات بسبب الأوضاع والظروف الصعبة، وعودتنا لا تعني أننا كنا بعيدين عن طرابلس التي لم نعتد أن نتركها ولا تعودت هي أن تتركنا، وكنا على تماس مباشر مع كل نشاط له علاقة بالدراجات وهذا البايك سوف يكون مقدمة أو خير لمزيد من المشاريع المتعلقة بالدراجات وإن شاء الله سيكون لنا موعدا مع بايك ثان بالتعاون مع نقابات أو قطاعات أخرى، تمهيدا للوصول الى بايك طرابلس الكبير الذي سيحمل الرقم ستة.وأضافت: ربما شاءت الصدف أن تكون إنطلاقة بايك طرابلس الجديدة قبل إسبوع من وأن يكون من بين الحضور عدد من المرشحين للرئاسة والعضوية، وأتمنى أن يكون وجودهم بسبب إيمانهم بهذا المشروع وأهميته ونتائجه الايجابية على المدينة، لذلك أتمنى على كل من سيحالفه الحظ أن يتبنى هذا المشروع وأن يدعم نشاط بايك طرابلس ويساهم في تحقيق شعار "طرابلس مدينة الدراجات".وختمت خوري مثنية على التعاون مع نقابة أطباء الأسنان، وشاكرة محافظ الشمال والجيش وقوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية، وبلديتيّ طرابلس والميناء والصليب الأحمر ووسائل الاعلام لا سيما "نيو ميديا برئاسة المخرج محمد توتنجي، وكل من شارك لا سيما أولئك الذين جاؤوا من أماكن بعيدة ومن عكار، مؤكدة أن سوشيل واي تضع كل إمكاناتها ليكون بايك طرابلس بأبهى صورة، وتحقيق شعار الجمعية شراكة الآخر.بعد ذلك شرح الكوتش نبيل نصر مسار البايك للدراجين الذين إنطلقوا مع بعضهم البعض على وقع ترداد عبارة "طرابلس مدينة الدراجات"، وسلكوا طرقات معرض الدولي - نادي الدراجات الهوائية مقابل مكتب MEA إلى مستديرة مستشفى النيني - ساحة عبدالحميد كرامي - الجميزات - ساحة السلطي مقابل قصر الحلو - السيتي كومبلكس - طريق الميناء – السنترال - مستديرة بستاشيو - مستديرة الشراع - كورنيش الميناء البحري - الملعب الأولمبي - مستديرة السلام - شارع ٣٢ الضم والفرز – ـ مطعم والعودة إلى كرامي الدولي.