يولاند خوري تحصد جائزة أفضل برنامج تلفزيوني سياحي عربيا

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للعام الثاني على التوالي، تنال الزميلة سياحي على مستوى الوطن العربي عن برنامجها "قطر بين الرمال والمياه".وشكرت عبر حسابها على فايسبوك، للاعلام السياحي على تجديد ثقته بها.