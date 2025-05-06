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أفراح ومناسبات

يولاند خوري تحصد جائزة أفضل برنامج تلفزيوني سياحي عربيا

Lebanon 24
06-05-2025 | 14:40
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للعام الثاني على التوالي، تنال الزميلة يولاند خوري جائزة أفضل برنامج تلفزيوني سياحي على مستوى الوطن العربي عن برنامجها "قطر بين الرمال والمياه".
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وشكرت خوري عبر حسابها على فايسبوك، الاتحاد العربي للاعلام السياحي على تجديد ثقته بها.
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