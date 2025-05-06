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أفراح ومناسبات
يولاند خوري تحصد جائزة أفضل برنامج تلفزيوني سياحي عربيا
Lebanon 24
06-05-2025
|
14:40
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للعام الثاني على التوالي، تنال الزميلة
يولاند خوري
جائزة أفضل
برنامج تلفزيوني
سياحي على مستوى الوطن العربي عن برنامجها "قطر بين الرمال والمياه".
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وشكرت
خوري
عبر حسابها على فايسبوك،
الاتحاد العربي
للاعلام السياحي على تجديد ثقته بها.
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