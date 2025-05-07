جامعة الحكمة تنظم النسخة الثانية من مسابقة ريادة الأعمال

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حضر اللقاء الحكمة البروفسور نعمة ونواب الرئيس وعميدة كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة الدكتورة ساندرا غصن، وعمداء الكليات ومدير مركز PeeL البروفسور كريستوف شميت، ومدير مركز جامعة الحكمة لريادة الأعمال (PULSE) الدكتور آلن الأوسطه، ومستشار لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شادي عزالدين والمستشار في العربية للتأمين كميل ناكوزي، وممثل عباس شريف إضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام والأساتذة وممثلين لشركات ومؤسسات محلية ودولية وحشد كبير من الطلاب.إستهل اللقاء بكلمة جامعة الحكمة لريادة الأعمال (PULSE) الدكتور آلن الأوسطه الذي لفت إلى أن الهدف يتعدى المنافسة بين الطلاب إلى التحفيز على الإبداع والتعاون. وقال: "نطمح في جامعة الحكمة لتحويل الأفكار الجديدة إلى مشاريع ناجحة وبناء بيئة أعمال ريادية نابضة بالديناميكية وتسهم في تحقيق الإزدهار في المجتمع".عميدة كلية الإقتصاد في جامعة الحكمة الدكتورة ساندرا غصن لفتت إلى أن جامعة الحكمة تطمح لأن يكون مركز PULSE قطبًا لنشاط ريادي يحفّز على الإبتكار والتنمية الإقتصادية المجتمعية.وأبدت الدكتورة غصن اعتزازها بالإنجازات المميزة التي حققها طلاب جامعة الحكمة هذه السنة على الصعيدين الوطني والإقليمي بدعم من مركز PULSE،من جانبه ركز البروفسور شميت على أهمية تنفيذ أفكار المشاريع المبتكرة وفق اتفاقية التعاون بين مركزي ريادة الأعمال في جامعة لورين (Peel) ومركز ريادة الأعمال في جامعة الحكمة (PULSE)، وذلك من خلال تقديم الدعم الإستشاري واللوجستي لجميع الفرق المشاركة في المسابقة من خلال جلسات تدريب فردية وأنشطة عرض والسعي لإيجاد السبل لتبني المشاريع الفائزة من قبل شركات متخصصة.وإشترك في المسابقة واحد وثلاثون فريقًا من مئة وعشرة طلاب من كليات الهندسة والصحة العامة والإقتصاد وإدارة الأعمال. وبناء على تقييم اللجنة تم الإعلان عن الفائزين الذين حصلوا على الجوائز كالتالي:الأولى: 1500 دولار مقدمة من العربية للتأمين لفريق Steady Spoon من ويضم الطلاب نور حداد، جوي عبود، وسام .الثانية: 1000 دولار من مجموعة MALIA Group لفريق PhysioBox من كلية الصحة العامة ويضم الطلاب سيرينا علّو، جريس، جو شربل الياس، مارونا نمور، نورا كيوان.الثالثة: 500 دولار من شركة Elegance Stars لفريق MediGo من كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال ويضم الطالبين بيتر موراديان وبيتر .الرابعة: أداء في عرض المشروع، وهي تذكرة طيران مقدمة من شركة ، حصل عليها فريق C2C من كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال ويضم الطالبتين ليا كول أغاسي وميرا سليكا.