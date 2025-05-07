هوريكا لبنان 2025: احتفاء متميّز ومتجدد بقطاعي الضيافة والخدمات الغذائية في لبنان

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رسّخ معرض هوريكا ، الذي يعتبر ملتقى الأعمال السنوي في مجالي السياحة والضيافة، موقعه كأبرز حدث للأعمال والتجارة، مع اختتام برنامج نسخته التاسعة والعشرين في سي سايد أرينا – بزخم استثنائي ومشاركة لافتة.تحت شعار "مدفوعون بقوة الشغف"، جمعت دورة هذا العام أبرز صنّاع القرار وأهم المورّدين والمشغّلين ومقدّمي الخدمات من مختلف أنحاء المنطقة حيث تواصلوا واكتشفوا أحدث التوجهات والتقنيات والمنتجات الجديدة، وبالتالي ساهموا في رسم مستقبل أعمالهم.أُقيمت فعاليات الحدث على مساحة تفوق 10,000 متر مربع، واستضافت أكثر من 350 عارضًا، وجذبت أكثر من 24,000 متخصص. شكّلت أرض المعرض مركزًا حيويًا للتجارة والتوريد وبناء الشبكات الاستراتيجية، من خلال التعرّف على موردين جدد واستكشاف أحدث الابتكارات.وشهدت نسخة هذا العام دعمًا رسميًا كبيرًا، تجلّى بحضور الأولى السيدة نعمت عون، إلى جانب معالي السيدة لورا الخازن وزيرة السياحة، معالي السيد عامر بساط ، معالي السيد دجو عيسى الخوري وزير الصناعة، ومعالي السيد نزار هاني . كما استضاف المعرض ضيفي شرف مميزين قدما خصيصًا من وهما السيد غيّوم غوميز، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لشؤون الطعام والضيافة، والسيد كريستيان بيير هولين، الدولي لجمعية "Disciples Escoffier"، الذين شاركوا بفعالية في أنشطة الحدث.مُركِّزة على نهج يعطي الأولوية لتطوير الأعمال، ارتقت فعاليات المعرض بحضور أكثر من 150 خبيرًا وشخصيةً في القطاع، وشهدت تنظيم أكثر من 25 ندوة، وصفوف تخصصية، وورش عمل، قدمت للحاضرين رؤى عملية وابتكارات ومنهجيات استراتيجية، وذلك لمساعدة المشاركين على اتخاذ قرارات مدروسة، واكتشاف فرص جديدة، ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات الغذائية.كما احتفلت مسابقات هوريكا بالمواهب المحلية، والتي تضمنت Hospitality Salon Culinaire و Lebanese Barista Competition و Bartenders’ Competition و Junior Chef Challenge.وشكّل جناح HORECA Innovations Pavilion محطة محورية للإحتفاء بروح ريادة الأعمال اللبنانية، عبر تسليط الضوء على 25 منتجًا محليًا مميزًا، تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء لتبرز أفضل الابتكارات في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والخدمات.وفي إطار دعم الصناعات المحلية، استضاف برنامج Hosted Buyers’ Program أكثر من 15 مشتريًا دوليًا لاستكشاف فرص أعمال جديدة مع المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين.وفي هذا السياق، قالت السيدة جومانة داموس سلامة، المديرة العامة لشركة Hospitality Services، الجهة المنظمة لهوريكا لبنان: "مرة جديدة، أثبتت هوريكا لبنان 2025 القوة والإبداع والمرونة التي يتمتع بها قطاعنا. لقد لمسنا شغفًا استثنائيًا بين العارضين والزوار والمشاركين. هذه الطاقة المتجددة هي ما يدفعنا إلى الاستمرار في البناء والإيمان بمستقبل لبنان."تتطلع هوريكا لبنان إلى الاحتفال بالنسخة الثلاثين من 21 إلى 24 نيسان 2026، مع إطلاق أنشطة جديدة في المعرض، وزيادة حجم المشاركة، وتعزيز الانخراط الدولي فيه.وبعد أن تجاوزت مفهوم المعرض التجاري، تطورت HORECA إلى شبكة إقليمية ديناميكية، تُمكّن المعنيين في القطاع من التواصل، والتعلم، واكتشاف أحدث المنتجات، والاحتفاء بالمواهب، وتقدير الإبداع. ولا تزال هوريكا تلعب دورًا محوريًا في رسم مستقبل قطاع الضيافة والخدمات الغذائية في لبنان والمنطقة.ومع تنظيم نسخ سنوية في والكويت والأردن وسلطنة ، أصبحت شبكة HORECA محطة إقليمية محورية لصناعات الضيافة والخدمات الغذائية، حيث استقطبت أكثر من 500,000 متخصص حتى اليوم، مما يجعلها منصة موثوقة للتجارة، والابتكار، وتبادل المعرفة ضمن المنطقة.