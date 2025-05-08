"بيت الشباب والثقافة" اختتم موسمه الثقافي باحتفالية جائزة الياس أبو شبكة

اختتم "بيت الشباب
والثقافة" – بلدية زوق مكايل موسمه الثقافي، باحتفالية مميزة لتوزيع جائزة الياس أبو شبكة
في دورتها الرابعة، احتفاءً بذكرى مولد شاعر الزوق، وسط حضور ثقافي وأدبي لافت.
استُهل الاحتفال بكلمة لرئيس بلدية زوق مكايل الياس البعينو، الذي شدّد على "أهمية الجائزة في حفظ التراث الأدبي اللبناني وتحفيز الأجيال الجديدة على البحث والكتابة"، مؤكدًا "استمرار البلدية في دعم المبادرات الثقافية الرائدة".
قدمت منسّقة النشاطات الثقافية في "بيت الشباب والثقافة" جوسلين بوراشد البستاني
، أعضاء لجنة التحكيم
وهم: الأديبة ميراي شحادة
الحداد وسهيل مطر، اللذين نوّها "بجودة الأبحاث المقدّمة"، وأشادا بمستوى المشاركين، معربين عن فخرهم بهذه النخبة الواعدة من الباحثين.
تخلل الاحتفال عرض فيلم قصير عن حياة الشاعر الياس أبو شبكة، من إخراج الحكواتية كارولين زعرب طايع
، أضاء على أبرز محطات حياته الشعرية والأدبية.
بعدها، أعلنت البستاني أسماء الفائزين، مشيدة بجميع من شارك في المسابقة.
وقرأ الفائزون مقتطفات من أبحاثهم وهم:
زكريا حيدر
(المرتبة الثالثة)
زينب الشمّري من العراق
(المرتبة الثانية)
حنا الياس جرجس
(المرتبة الأولى)
وفي الختام، سلم رئيس البلدية وأعضاء اللجنة الفائزين الجوائز والشهادات التقديرية .
قدّمت مؤسسة منتدى شاعر الكورة الخضراء
، ممثلةً بالشاعر عبدالله شحادة
والأديبة ميراي
شحادة الحداد، هدية رمزية للفائز الأول، تضمنت نشر بحثه الموسّع.
وأكدت اللجنة في كلمتها الختامية أن "اللغة العربية
والشعر والأدب بخير".