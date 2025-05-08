Advertisement

أفراح ومناسبات

"بيت الشباب والثقافة" اختتم موسمه الثقافي باحتفالية جائزة الياس أبو شبكة

Lebanon 24
08-05-2025 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1357346-638822875164734773.png
Doc-P-1357346-638822875164734773.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختتم "بيت الشباب والثقافة" – بلدية زوق مكايل موسمه الثقافي، باحتفالية مميزة لتوزيع جائزة الياس أبو شبكة في دورتها الرابعة، احتفاءً بذكرى مولد شاعر الزوق، وسط حضور ثقافي وأدبي لافت.
Advertisement

استُهل الاحتفال بكلمة لرئيس بلدية زوق مكايل الياس البعينو، الذي شدّد على "أهمية الجائزة في حفظ التراث الأدبي اللبناني وتحفيز الأجيال الجديدة على البحث والكتابة"، مؤكدًا "استمرار البلدية في دعم المبادرات الثقافية الرائدة".

قدمت منسّقة النشاطات الثقافية في "بيت الشباب والثقافة" جوسلين بوراشد البستاني، أعضاء لجنة التحكيم وهم: الأديبة ميراي شحادة الحداد وسهيل مطر، اللذين نوّها "بجودة الأبحاث المقدّمة"، وأشادا بمستوى المشاركين، معربين عن فخرهم بهذه النخبة الواعدة من الباحثين.

تخلل الاحتفال عرض فيلم قصير عن حياة الشاعر الياس أبو شبكة، من إخراج الحكواتية كارولين زعرب طايع، أضاء على أبرز محطات حياته الشعرية والأدبية.

بعدها، أعلنت البستاني أسماء الفائزين، مشيدة بجميع من شارك في المسابقة.

وقرأ الفائزون مقتطفات من أبحاثهم وهم:

زكريا حيدر (المرتبة الثالثة)

زينب الشمّري من العراق (المرتبة الثانية)

حنا الياس جرجس (المرتبة الأولى)

وفي الختام، سلم رئيس البلدية وأعضاء اللجنة الفائزين الجوائز والشهادات التقديرية .

قدّمت مؤسسة منتدى شاعر الكورة الخضراء، ممثلةً بالشاعر عبدالله شحادة والأديبة ميراي شحادة الحداد، هدية رمزية للفائز الأول، تضمنت نشر بحثه الموسّع.

وأكدت اللجنة في كلمتها الختامية أن "اللغة العربية والشعر والأدب بخير".
مواضيع ذات صلة
أبي رميا في "مؤتمر التعليم بالفرنسية مفتاح النجاح لشباب لبنان": لتعزيز هذه الثقافة
lebanon 24
08/05/2025 11:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة خبر توقيف رئيس لائحة "كلنا لضيعتنا" في بيت شباب؟
lebanon 24
08/05/2025 11:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات دبلوماسية لوزير الثقافة لتعزيز التعاون الثقافي
lebanon 24
08/05/2025 11:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز زيت الزيتون "سولار" بجائزة عالمية
lebanon 24
08/05/2025 11:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
03:43 | 2025-05-08
04:24 | 2025-05-07
03:22 | 2025-05-07
14:40 | 2025-05-06
10:28 | 2025-05-05
06:27 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24