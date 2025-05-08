"بيت الشباب والثقافة" اختتم موسمه الثقافي باحتفالية جائزة الياس أبو شبكة

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اختتم " والثقافة" – بلدية زوق مكايل موسمه الثقافي، باحتفالية مميزة لتوزيع جائزة في دورتها الرابعة، احتفاءً بذكرى مولد شاعر الزوق، وسط حضور ثقافي وأدبي لافت.استُهل الاحتفال بكلمة لرئيس بلدية زوق مكايل الياس البعينو، الذي شدّد على "أهمية الجائزة في حفظ التراث الأدبي اللبناني وتحفيز الأجيال الجديدة على البحث والكتابة"، مؤكدًا "استمرار البلدية في دعم المبادرات الثقافية الرائدة".قدمت منسّقة النشاطات الثقافية في "بيت الشباب والثقافة" جوسلين ، أعضاء وهم: الأديبة الحداد وسهيل مطر، اللذين نوّها "بجودة الأبحاث المقدّمة"، وأشادا بمستوى المشاركين، معربين عن فخرهم بهذه النخبة الواعدة من الباحثين.تخلل الاحتفال عرض فيلم قصير عن حياة الشاعر الياس أبو شبكة، من إخراج الحكواتية كارولين زعرب ، أضاء على أبرز محطات حياته الشعرية والأدبية.بعدها، أعلنت البستاني أسماء الفائزين، مشيدة بجميع من شارك في المسابقة.وقرأ الفائزون مقتطفات من أبحاثهم وهم:زكريا (المرتبة الثالثة)زينب الشمّري من (المرتبة الثانية)حنا (المرتبة الأولى)وفي الختام، سلم رئيس البلدية وأعضاء اللجنة الفائزين الجوائز والشهادات التقديرية .قدّمت مؤسسة ، ممثلةً بالشاعر والأديبة شحادة الحداد، هدية رمزية للفائز الأول، تضمنت نشر بحثه الموسّع.وأكدت اللجنة في كلمتها الختامية أن " والشعر والأدب بخير".