للسنة الخامسة على التوالي.. المراكز الطبية لـ "LAU" قدّمت الدعم الطبي في OMT بيروت ماراثون 2025

شاركت المراكز الطبية للجامعة الأميركية في سباق OMT 2025، للسنة الخامسة على التوالي، بصفتها الشريك الطبي الحصري للسباق، مجددة التزامها شعار "الطب بإنسانية" وخدمة المجتمع من خلال حضور قوي وفعال على الأرض.ونشرت، بحسب بيان، "فريقاً طبياً مؤلفا من 150 عنصرا، تمركزوا في ثلاثة مواقع رئيسية: نقطة التجمّع عند الانطلاق والوصول حيث خُصصت عيادة متنقّلة، في مع عيادة متنقّلة ثانية، وفي منطقة ضبية. وساهم هذا الانتشار المنسّق في تعزيز الجاهزية الطبية وضمان سرعة الاستجابة طوال فترة السباق. وضمّ الفريق أطباء وممرضين وأخصائيي علاج فيزيائي وموظفي لوجستيات، بالإضافة إلى اعضاء من فريق العيادة المتنقّلة وفريق الإتصالات والتسويق، كما انضمّ اليه نحو 100 عدّاء من منتسبيLAU الذين شاركوا في السباق".وأعرب رئيس قسم الطوارئ في - مستشفى سان جون ومدير في الماراثون الدكتور عن فخرهم بهذه المشاركة، وقال: "نحن فخورون بمساهمتنا في ضمان سلامة وصحة جميع المشاركين ودعم التي اختاروا الركض من أجلها".كما حضر النشاط الرئيس التنفيذي لمستشفى سان جون الدكتور سالي الربعة، الذي جال على كل النقاط الطبية وشكر الفريق الحاضر بكل عناصره على جهدهم وحضورهم الفعال.وشارك كذلك رئيس الاستراتيجية في الذي عبّر بدوره عن أهمية الشراكة المستمرة بين LAU وبيروت ماراثون، وقال: "إن شراكتنا أصبحت تقليداً مهمّا، يعكس إيماننا العميق بشعارنا "الطب انسانية" ووقوفنا الدائم إلى جانب المجتمع ودعمنا الكامل لكل عدّاء في رحلته المليئة بالقوة والصمود والعزم".وأشارت الى أنه "ايمانا بشعار الماراثون هذا العام "Run from the finish to the star"، أكدت المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية، مرة جديدة، دعمها الكامل للرسالة القوية التي يحملها الماراثون، والمتمثلة في الصمود، والصحة، والوحدة، وهي قيم تنسجم بعمق مع رسالة الجامعة وروحها وأدائها".