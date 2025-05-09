26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
قطاع المرأة في تيار العزم نظم لقاء تفاعليّا حول منصات التّواصل الاجتماعيّ
Lebanon 24
09-05-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظم قطاع المرأة في
تيار
العزم
لقاء تفاعليّا مع الدكتور
خالد مرعي
تحت عنوان "منصات التّواصل الاجتماعيّ وتأثيرها على استحقاق الانتخابات المحليّة"بمشاركة عدد من المرشحين لعضوية المجلس البلدي والمهتمين وذلك في مركز قطاع المرأة في طرابلس
Advertisement
بداية رحبَت رئيسة قطاع المرأة في تيار العزم
جنان مبيض
بالحاضرين، وقالت: نجتمع اليوم لنتبادل الرؤى والأفكار حول إحدى أهم التحولات التي تشهدها الحياة السياسيّة والإجتماعية، حيث لم تعد الحملات
الانتخابية
ولا صورة المرشح أو تفاعل المواطنين بمنأى عن المنصات الرقميّة، التي باتت تؤثر في تشكيل الرأي العام، وفي صناعة الفرص أو التحديات للمرشحين والمجالس البلدية على حد سواء.
وأضافَت أنّ هذا اللّقاء ليس مجرد جلسة نقاش، بل هو مساحة لتفاعل حي، يشارك فيها الجميع بالتجربة والخبرة والتساؤل.
وكان قد ركز المحاضر الدكتور خالد مرعي على استخدام هذه المنصات للتفاعل ما بين المرشحين والناخبين. ولفت إلى أنّها تلعب دورًا متزايد الأهمية في الاستحقاقات المحلية في
لبنان
، مثل
الانتخابات البلدية
والاختيارية. فهي لم تعد مجرد منصات للتواصل، بل أصبحت أدوات فعّالة للتعبئة، والتأثير، وحتى التغيير السياسي.
وقدم شرحا مفصلا حول ايجابيّات وسلبيّات منصات التواصل وكيفية التعامل مع الدعاية السلبية خصوصاً في موسم الانتخابات.
وفي الختام دار حوار فعال بين الحاضرين.
مواضيع ذات صلة
قطاع المرأة في تيار العزم نظم محاضرة تحت عنوان "التربيّة بين جيليْن"
Lebanon 24
قطاع المرأة في تيار العزم نظم محاضرة تحت عنوان "التربيّة بين جيليْن"
09/05/2025 20:09:28
09/05/2025 20:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسيّة شعريّة استضافها قطاع المرأة في تيار العزم
Lebanon 24
أمسيّة شعريّة استضافها قطاع المرأة في تيار العزم
09/05/2025 20:09:28
09/05/2025 20:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع المرأة في "تيار العزم" نظم ندوة حواريّة بعنوان: "البلديات بين الواقع والتحديّات "
Lebanon 24
قطاع المرأة في "تيار العزم" نظم ندوة حواريّة بعنوان: "البلديات بين الواقع والتحديّات "
09/05/2025 20:09:28
09/05/2025 20:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"بجوعة البترون".. من شخصية رمضانية إلى نجمة تضيء منصات التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
"بجوعة البترون".. من شخصية رمضانية إلى نجمة تضيء منصات التواصل الاجتماعي
09/05/2025 20:09:28
09/05/2025 20:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
طلاب من لبنان يتألقون في مسابقة الاتحاد الأوروبي للمعلومات العامة
Lebanon 24
طلاب من لبنان يتألقون في مسابقة الاتحاد الأوروبي للمعلومات العامة
04:10 | 2025-05-09
09/05/2025 04:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر لنقابة أطباء لبنان – طرابلس
Lebanon 24
المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر لنقابة أطباء لبنان – طرابلس
07:46 | 2025-05-08
08/05/2025 07:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة حوار عن الأوضاع العامة والإهتمامات الثقافية في الغازية
Lebanon 24
جلسة حوار عن الأوضاع العامة والإهتمامات الثقافية في الغازية
04:46 | 2025-05-08
08/05/2025 04:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم بيئي تنموي في مدرسة القلبين الاقدسين - جبيل
Lebanon 24
يوم بيئي تنموي في مدرسة القلبين الاقدسين - جبيل
04:29 | 2025-05-08
08/05/2025 04:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
للسنة الخامسة على التوالي.. المراكز الطبية لـ "LAU" قدّمت الدعم الطبي في OMT بيروت ماراثون 2025
Lebanon 24
للسنة الخامسة على التوالي.. المراكز الطبية لـ "LAU" قدّمت الدعم الطبي في OMT بيروت ماراثون 2025
03:43 | 2025-05-08
08/05/2025 03:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نانسي عجرم تضحك في عزاء زوج كارول سماحة.. فيديو يُعرضها للانتقادات شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
نانسي عجرم تضحك في عزاء زوج كارول سماحة.. فيديو يُعرضها للانتقادات شاهدوا ماذا حصل
23:47 | 2025-05-08
08/05/2025 11:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)
Lebanon 24
أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)
04:55 | 2025-05-09
09/05/2025 04:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ
05:33 | 2025-05-09
09/05/2025 05:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد طلاق ابنته ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
الإطلالة الأولى لعاصي الحلاني بعد طلاق ابنته ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:11 | 2025-05-09
09/05/2025 04:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت في الـ"أم تي في"... مُذيعة تنضم إلى الـ"ال بي سي" (فيديو)
Lebanon 24
كانت في الـ"أم تي في"... مُذيعة تنضم إلى الـ"ال بي سي" (فيديو)
06:27 | 2025-05-09
09/05/2025 06:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
04:10 | 2025-05-09
طلاب من لبنان يتألقون في مسابقة الاتحاد الأوروبي للمعلومات العامة
07:46 | 2025-05-08
المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر لنقابة أطباء لبنان – طرابلس
04:46 | 2025-05-08
جلسة حوار عن الأوضاع العامة والإهتمامات الثقافية في الغازية
04:29 | 2025-05-08
يوم بيئي تنموي في مدرسة القلبين الاقدسين - جبيل
03:43 | 2025-05-08
للسنة الخامسة على التوالي.. المراكز الطبية لـ "LAU" قدّمت الدعم الطبي في OMT بيروت ماراثون 2025
00:50 | 2025-05-08
"بيت الشباب والثقافة" اختتم موسمه الثقافي باحتفالية جائزة الياس أبو شبكة
فيديو
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
Lebanon 24
عرض عسكري ضخم أمام زعماء العالم.. بث مباشر لفعاليات يوم النصر في روسيا
03:06 | 2025-05-09
09/05/2025 20:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
Lebanon 24
اختار اسم ليو الرابع عشر.. أول إطلالة للبابا الجديد (فيديو)
13:24 | 2025-05-08
09/05/2025 20:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر للإعلان عن هوية البابا الجديد
12:19 | 2025-05-08
09/05/2025 20:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24