قطاع المرأة في تيار العزم نظم لقاء تفاعليّا حول منصات التّواصل الاجتماعيّ

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نظم قطاع المرأة في لقاء تفاعليّا مع الدكتور تحت عنوان "منصات التّواصل الاجتماعيّ وتأثيرها على استحقاق الانتخابات المحليّة"بمشاركة عدد من المرشحين لعضوية المجلس البلدي والمهتمين وذلك في مركز قطاع المرأة في طرابلسبداية رحبَت رئيسة قطاع المرأة في تيار العزم بالحاضرين، وقالت: نجتمع اليوم لنتبادل الرؤى والأفكار حول إحدى أهم التحولات التي تشهدها الحياة السياسيّة والإجتماعية، حيث لم تعد الحملات ولا صورة المرشح أو تفاعل المواطنين بمنأى عن المنصات الرقميّة، التي باتت تؤثر في تشكيل الرأي العام، وفي صناعة الفرص أو التحديات للمرشحين والمجالس البلدية على حد سواء.وأضافَت أنّ هذا اللّقاء ليس مجرد جلسة نقاش، بل هو مساحة لتفاعل حي، يشارك فيها الجميع بالتجربة والخبرة والتساؤل.وكان قد ركز المحاضر الدكتور خالد مرعي على استخدام هذه المنصات للتفاعل ما بين المرشحين والناخبين. ولفت إلى أنّها تلعب دورًا متزايد الأهمية في الاستحقاقات المحلية في ، مثل والاختيارية. فهي لم تعد مجرد منصات للتواصل، بل أصبحت أدوات فعّالة للتعبئة، والتأثير، وحتى التغيير السياسي.وقدم شرحا مفصلا حول ايجابيّات وسلبيّات منصات التواصل وكيفية التعامل مع الدعاية السلبية خصوصاً في موسم الانتخابات.وفي الختام دار حوار فعال بين الحاضرين.