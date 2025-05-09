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أفراح ومناسبات

قطاع المرأة في تيار العزم نظم لقاء تفاعليّا حول منصات التّواصل الاجتماعيّ

Lebanon 24
09-05-2025 | 10:30
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نظم قطاع المرأة في تيار العزم لقاء  تفاعليّا مع  الدكتور خالد مرعي تحت عنوان "منصات التّواصل الاجتماعيّ وتأثيرها على استحقاق الانتخابات المحليّة"بمشاركة عدد من المرشحين لعضوية المجلس البلدي  والمهتمين  وذلك في مركز  قطاع المرأة في طرابلس 
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بداية رحبَت رئيسة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض بالحاضرين، وقالت: نجتمع اليوم لنتبادل الرؤى والأفكار حول إحدى  أهم التحولات التي تشهدها الحياة السياسيّة والإجتماعية، حيث لم تعد الحملات الانتخابية ولا صورة المرشح أو تفاعل المواطنين بمنأى عن المنصات الرقميّة، التي باتت تؤثر في تشكيل الرأي العام، وفي صناعة الفرص أو التحديات للمرشحين والمجالس البلدية على حد سواء.

وأضافَت أنّ هذا اللّقاء ليس مجرد جلسة نقاش، بل هو مساحة لتفاعل حي، يشارك فيها الجميع بالتجربة والخبرة والتساؤل.

وكان قد ركز المحاضر الدكتور خالد مرعي على استخدام هذه المنصات للتفاعل ما بين المرشحين والناخبين. ولفت إلى أنّها تلعب دورًا متزايد الأهمية في الاستحقاقات المحلية في لبنان، مثل الانتخابات البلدية والاختيارية. فهي لم تعد مجرد منصات للتواصل، بل أصبحت أدوات فعّالة للتعبئة، والتأثير، وحتى التغيير السياسي.

وقدم شرحا مفصلا حول ايجابيّات وسلبيّات منصات التواصل وكيفية التعامل مع الدعاية السلبية خصوصاً في موسم الانتخابات.

وفي الختام دار حوار  فعال  بين الحاضرين.
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