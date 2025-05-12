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أفراح ومناسبات

اختتام الدورة 29 لمهرجان السينما الأوروبية في لبنان

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:03
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اختتم مهرجان السينما الأوروبية في لبنان فعاليات دورته التاسعة والعشرين مساء الأحد 11 أيار، في سينما متروبوليس – مار مخايل، بحفل توزيع جوائز أفضل الأفلام القصيرة، تلاه العرض الأول للنسخة المرمّمة من الفيلم اللبناني الكلاسيكي "أبو سليم، رسول الغرام".
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وقدّمت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال الجوائز للفائزين، بحضور المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد ممثلًا وزير الثقافة، ومديرة معهد غوته لبنان آن إيبرهارد، وماريون إنيار، نائبة مستشار التعاون والعمل الثقافي ونائبة مديرة المعهد الفرنسي.

الفائزان بجائزتي أفضل فيلم قصير:
"Lower Ground – الطابق السفلي" للمخرج فراس عيتاني، نال الجائزة لتناوله الاجتماعي المؤثّر ولمقاربته السينمائية الحيّة لمدينة بيروت، مع تجسيد بصري فريد لروحها. سيحظى عيتاني بدعوة إلى مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة في فرنسا، بدعم من المعهد الفرنسي في لبنان.

"The Archeology of The Living Dead – ما تبقى من الأحياء" للمخرج أحمد حمّود، فاز بالجائزة لما يحمله من تأمل فلسفي عميق في أنماط التفكير الجامدة، مع أداء بسيط وصادق كشف جوهر الصوفية بدون تكلف. وسينال حمّود دعوة إلى مهرجان أوبرهاوزن الدولي للأفلام القصيرة في ألمانيا، بدعم من معهد غوته لبنان.
 
 
عقب الحفل، عُرضت لأول مرة النسخة الرقمية المرمّمة من فيلم "أبو سليم، رسول الغرام" (إخراج يوسف معلوف – بطولة صلاح تيزاني "أبو سليم")، في لفتة تكريمية للفنان المحبوب، الذي حضر العرض إلى جانب عدد من أعضاء فرقته.

وقد تولى "نادي لكلّ الناس" أعمال ترميم الفيلم ورقمنته وترجمته، بدعم من المعهد الفرنسي في لبنان ومشروع بيريت، وبتنفيذ منظمة اليونسكو.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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