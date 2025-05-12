اختتام الدورة 29 لمهرجان السينما الأوروبية في لبنان

اختتم مهرجان السينما الأوروبية في فعاليات دورته التاسعة والعشرين مساء الأحد 11 أيار، في سينما متروبوليس – ، بحفل توزيع جوائز أفضل الأفلام القصيرة، تلاه الأول للنسخة المرمّمة من الفيلم اللبناني الكلاسيكي "أبو سليم، الغرام".

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وقدّمت سفيرة في لبنان ساندرا دو وال الجوائز للفائزين، بحضور لوزارة الثقافة الدكتور ممثلًا ، ومديرة معهد غوته لبنان آن إيبرهارد، وماريون إنيار، نائبة مستشار التعاون والعمل الثقافي ونائبة مديرة المعهد الفرنسي.



الفائزان بجائزتي أفضل فيلم قصير:

"Lower Ground – الطابق السفلي" للمخرج فراس ، نال الجائزة لتناوله الاجتماعي المؤثّر ولمقاربته السينمائية الحيّة لمدينة ، مع تجسيد بصري فريد لروحها. سيحظى عيتاني بدعوة إلى مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة في ، بدعم من المعهد الفرنسي في لبنان.



"The Archeology of The Living Dead – ما تبقى من الأحياء" للمخرج أحمد حمّود، فاز بالجائزة لما يحمله من تأمل فلسفي عميق في أنماط التفكير الجامدة، مع أداء بسيط وصادق كشف جوهر الصوفية بدون تكلف. وسينال حمّود دعوة إلى مهرجان أوبرهاوزن الدولي للأفلام القصيرة في ، بدعم من معهد غوته لبنان. وقدّمت سفيرة في لبنان ساندرا دو وال الجوائز للفائزين، بحضور لوزارة الثقافة الدكتور ممثلًا ، ومديرة معهد غوته لبنان آن إيبرهارد، وماريون إنيار، نائبة مستشار التعاون والعمل الثقافي ونائبة مديرة المعهد الفرنسي.الفائزان بجائزتي أفضل فيلم قصير:"Lower Ground – الطابق السفلي" للمخرج فراس ، نال الجائزة لتناوله الاجتماعي المؤثّر ولمقاربته السينمائية الحيّة لمدينة ، مع تجسيد بصري فريد لروحها. سيحظى عيتاني بدعوة إلى مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة في ، بدعم من المعهد الفرنسي في لبنان."The Archeology of The Living Dead – ما تبقى من الأحياء" للمخرج أحمد حمّود، فاز بالجائزة لما يحمله من تأمل فلسفي عميق في أنماط التفكير الجامدة، مع أداء بسيط وصادق كشف جوهر الصوفية بدون تكلف. وسينال حمّود دعوة إلى مهرجان أوبرهاوزن الدولي للأفلام القصيرة في ، بدعم من معهد غوته لبنان.

عقب الحفل، عُرضت لأول مرة النسخة الرقمية المرمّمة من فيلم "أبو سليم، رسول الغرام" (إخراج يوسف – بطولة صلاح تيزاني "أبو سليم")، في لفتة تكريمية للفنان المحبوب، الذي حضر العرض إلى جانب عدد من أعضاء فرقته.



وقد تولى "نادي لكلّ الناس" أعمال ترميم الفيلم ورقمنته وترجمته، بدعم من المعهد الفرنسي في لبنان ومشروع بيريت، وبتنفيذ منظمة اليونسكو.(الوكالة الوطنية للإعلام)