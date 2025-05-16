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أفراح ومناسبات

مهرجانات بعلبك الدولية: عرض إضافي لأوبرا "كارمن" في 26 تموز

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:41
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 أعلنت  "مهرجانات بعلبك الدولية" في بيان، انه نظراً لإقبال الجمهور الكثيف على عرض أوبرا "كارمن" للمؤلف الموسيقي جورج بيزيه، والمقرّر إقامته في 25 تموز 2025، سيقام عرض إضافي بتاريخ 26 تموز 2025، عند الثامنة مساءً، على أدراج معبد باخوس".
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ولفت البيان الى ان "هذا العرض الإضافي، يأتي بفضل الدعم المالي المستجد لهذا العمل الفنّي الاستثنائي، تزامناً مع الاحتفال العالمي بالذكرى الـ150 لهذه الأوبرا الذي تعتبرالأكثر عرضاً في تاريخ الأوبرا. وهذا الإنتاج الجديد لمهرجانات بعلبك  سوف يمنح الجمهور تجربةً فنيةً فريدة لا تنسى.يتولّى إخراج العرض المخرج العالمي جورج تقلا، ويقود الأوركسترا السيمفونية المايسترو توفيق معتوق. ويتميّز العرض بلوحات من تصميم الفنّان نبيل نحّاس، وتصميم أزياء يحمل توقيع المصمّم ربيع كيروز، إلى جانب تصميم رقص لكل من ندى كنعو وأنسيلمو زولا. ويشارك في هذا الحدث نخبة من النجوم العالميين القادمين من فرنسا، برفقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية للإذاعة الرومانية وجوقة الجامعة الأنطونية".

الفريق الفني والمشاركون:

 الإخراج: جورج تقلا

القيادة الموسيقية: توفيق معتوق

 الأوركسترا: الأوركسترا السيمفونية الوطنية للإذاعة الرومانية

 الجوقة: جوقة الجامعة الأنطونية

كارمن: ماري غوترو

دون خوسيه:  جوليان بير

إسكامييو: جيروم بوتييه

 ميكايلا: فنينّا سانتوني

  فراسكيتا: ميرا عقيقي

 ميرسيديس: غريس مدوّر

زونيغا: سيزار ناسي

موراليس: فادي جنبار

لو دانكاير: فيليب-نيكولا مارتان

 لو ريمندادو: جيسون شويفاتي

التصميم البصري: نبيل نحاس

تصميم الأزياء: ربيع كيروز

تصميم الرقص: ندى كنعو وأنسيلمو زولا

تصميم الإضاءة: غبريال بيدرنييراس

السينوغرافيا: جوناس سواريس

 الإشراف الفني على المؤثرات البصرية: جيل دوبو

إدارة الإنتاج: غي يزبك

التنسيق الفني: نويميا دوارتي

 المستشار الفني: جان-لويس مانغي

المكان:  أدراج معبد باخوس
الزمان: الساعة الثامنة مساءً

التذاكر والنقليات:

متوفرة في جميع فروع فيرجن ميغاستور عبر "Ticketing Box Office":

01217810 –www.ticketingboxoffice.com

تُمنح خصومات خاصة عند شراء 30 تذكرة أو أكثر.
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