مهرجانات بعلبك الدولية: عرض إضافي لأوبرا "كارمن" في 26 تموز

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أعلنت "مهرجانات الدولية" في بيان، انه نظراً لإقبال الجمهور الكثيف على عرض "كارمن" للمؤلف الموسيقي بيزيه، والمقرّر إقامته في 25 2025، سيقام عرض إضافي بتاريخ 26 تموز 2025، عند الثامنة مساءً، على أدراج معبد باخوس".ولفت البيان الى ان "هذا الإضافي، يأتي بفضل الدعم المالي المستجد لهذا العمل الفنّي الاستثنائي، تزامناً مع الاحتفال العالمي بالذكرى الـ150 لهذه الأوبرا الذي تعتبرالأكثر عرضاً في تاريخ الأوبرا. وهذا الإنتاج الجديد لمهرجانات بعلبك سوف يمنح الجمهور تجربةً فنيةً فريدة لا تنسى.يتولّى إخراج العرض المخرج العالمي جورج تقلا، ويقود الأوركسترا السيمفونية المايسترو توفيق معتوق. ويتميّز العرض بلوحات من تصميم الفنّان نبيل نحّاس، وتصميم أزياء يحمل توقيع المصمّم ربيع ، إلى جانب تصميم رقص لكل من ندى كنعو وأنسيلمو زولا. ويشارك في هذا الحدث نخبة من النجوم العالميين القادمين من ، برفقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية للإذاعة الرومانية وجوقة الجامعة الأنطونية".الفريق الفني والمشاركون:الإخراج: جورج تقلاالقيادة الموسيقية: توفيق معتوقالأوركسترا: الأوركسترا السيمفونية الوطنية للإذاعة الرومانيةالجوقة: جوقة الجامعة الأنطونيةكارمن: ماري غوترودون : جوليان بيرإسكامييو: جيروم بوتييهميكايلا: فنينّا سانتونيفراسكيتا: ميراميرسيديس: غريس مدوّرزونيغا: سيزار ناسيموراليس: فادي جنبارلو دانكاير: فيليب-نيكولا مارتانلو ريمندادو: شويفاتيالتصميم البصري: نبيلتصميم الأزياء: ربيع كيروزتصميم الرقص: ندى كنعو وأنسيلمو زولاتصميم الإضاءة: غبريال بيدرنييراسالسينوغرافيا: جوناس سواريسالإشراف الفني على المؤثرات البصرية: جيل دوبوإدارة الإنتاج: غيالتنسيق الفني: نويميا دوارتيالمستشار الفني: جان-لويس مانغيالمكان: أدراج معبد باخوسالزمان: الساعة الثامنة مساءًالتذاكر والنقليات:متوفرة في جميع فروع فيرجن ميغاستور عبر "Ticketing Box Office":01217810 –www.ticketingboxoffice.comتُمنح خصومات خاصة عند شراء 30 تذكرة أو أكثر.