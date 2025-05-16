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بالصور... وزارة الثقافة تحتفي باليوم الوطني للتراث في موقع جبيل الأثري

Lebanon 24
16-05-2025 | 12:22
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نظّمت وزارة الثقافةالمديرية العامة للآثار، بالتعاون مع مركز المطالعة والتنشيط الثقافي النابع لبلديّة جبيل-بيبلوسCLAC، والحديقة النباتية المدمجة التابعة للجامعة الأميركية في بيروت AUBotanic، ومؤسسة لويس قرداحي - LAU، نشاطًا ثقافيًا تراثيًا مميزًا بمناسبة اليوم الوطني للتراث، وذلك في موقع جبيل الأثري، بحضور طلاب، باحثين، وأفراد من المجتمع المحلي.
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تخلل البرنامج جولات سياحية للمعالم الأثرية في جبيل، وجولات تثقيفية حول النباتات والأشجار في الحديقة النباتية، بالإضافة إلى ورشة فخار ورسوم حيّة مع مجموعة "Coin Couleur".

كما أُلقيت محاضرة علمية للدكتور مارت أبو عبد الله من مؤسسة لويس قرداحي بعنوان: "Wine in Byblos during the Late Bronze Age and the Iron Age (1550–333 BC)".

وتضمّن النشاط أيضًا حفلًا موسيقيًا على المسرح الروماني قدمته عازفة آلة القانون كلارا بليبل، تخلله أداء غنائي لفرقة "أسمرا"، تبعه عرض أعمال فنية لطلاب كلية الفنون الجميلة - الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية.

وقد لاقى النشاط تفاعلًا كبيرًا من المشاركين الذين عبّروا عن إعجابهم بغنى البرنامج وتنوّعه، واعتبروا أنّ هذه المبادرات تسهم في تعزيز العلاقة بين المواطن اللبناني وتراثه الثقافي والطبيعي.








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