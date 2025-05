بالصور... وزارة الثقافة تحتفي باليوم الوطني للتراث في موقع جبيل الأثري

Advertisement

تخلل البرنامج جولات سياحية للمعالم الأثرية في جبيل، وجولات تثقيفية حول النباتات والأشجار في الحديقة النباتية، بالإضافة إلى ورشة فخار ورسوم حيّة مع مجموعة "Coin Couleur".كما أُلقيت محاضرة علمية للدكتور مارت من مؤسسة لويس قرداحي بعنوان: "Wine in Byblos during the Late Bronze Age and the Iron Age (1550–333 BC)".وتضمّن النشاط أيضًا حفلًا موسيقيًا على المسرح قدمته عازفة آلة القانون كلارا ، تخلله أداء غنائي لفرقة "أسمرا"، تبعه عرض أعمال فنية لطلاب كلية الفنون الجميلة - الفرع الرابع في .وقد لاقى النشاط تفاعلًا كبيرًا من المشاركين الذين عبّروا عن إعجابهم بغنى البرنامج وتنوّعه، واعتبروا أنّ هذه المبادرات تسهم في تعزيز العلاقة بين المواطن اللبناني وتراثه الثقافي والطبيعي.