مهرجان الربيع التراثي الأول للجامعة الإسلامية في صور بحضور قادة من اليونيفيل

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نظمت الجامعة الاسلامية - فرع صور، مهرجان الربيع التراثي الاول (انساننا كطائر الفينيق)، في حرم الجامعة، برعاية رئيسها في الدكتور ممثلاً برئيس الجامعة في صور الدكتور ، وحضور قائد القطاع في اليونيفيل الجنرال نيقولا ماندوستا، قائد الوحدة الجنرال لي هو جون، بلديات ورؤساء بلديات وفاعليات اجتماعية وتربوية وطلاب الجامعة وكادرها التعليمي.والقى جابر بالمناسبة كلمة قال فيها: "ان نشاط اليوم الذي يستمر لساعات هو جهود حثيثة قام بها الطلاب، واطلاق مهرجان الربيع التراثي الاول يأتي ايماناً منا ان لبنان سينهض مجدداً كطائر الفينيق وسندافع عنه بكل ما اوتينا من قوة نن حيث وحدتنا وتضامننا"، مضيفا "الجامعة الاسلامية في لبنان ليست صرحاً للعلوم فقط انما لتعليم الانسان الوقوف الى جانب اخيه الانسان".وكانت كلمة لدبوق تحدث فيها عن انحازات الجامعة الاسلامية، وقال: "ان ما نراه اليوم من عمل جبار يدل على ان لبنان بألف خير وسينعم بمستقبل زاهر بفضل جهود ومثابرة الطلاب الواعدين"، موجهاً التحية للجامعة ولكل القيمين على "هذا النشاط المميز الذي يرمز الى التقدم والازدهار".بدروه حيا قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الحضور، وخاطب الطلاب بقوله: "انتم مستقبل لبنان وانتم تجعلونه بخير وبلداً جميلاً بلد السلام والف تحية لكم ايها الجيل الواعد".بعدها جال الحضور في المعرض الذي تضمن منتوجات غذائية وحرفية وتراثية ساهم فيها الطلاب ويعض الجمعيات.