هيئة ادارية جديدة لنادي "شبيبة معاد"

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عقدت لنادي " معاد" في ، جمعيتها العمومية في مقر النادي وتم انتخاب هيئة ادارية جديدة، حيث فاز الرئيس الحالي جو صقر بالرئاسة لولاية ثانية، جانين ، نادين امينا للسر، نغم عيسى امينا للصندوق، أنطوان ضومط أمينا للشؤون الرياضية، جان نعمة أمينا للشؤون الإجتماعية، كريستل سرور أمينة للشؤون الإعلامية، جميل الحاج أمينا للشؤون الثقافية وبول أمينا لشؤون التجهيزات.وشكر صقر باسمه وباسم الاعضاء، "الثقة التي أولاه اياها اعضاء الجمعية"، واعدا بـ"العمل كما في الماضي لما فيه نهضة النادي ومسيرتها على الصعد كافة".