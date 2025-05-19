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أفراح ومناسبات

هيئة ادارية جديدة لنادي "شبيبة معاد"

Lebanon 24
19-05-2025 | 03:39
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عقدت الهيئة العامة لنادي "شبيبة معاد" في جبيل، جمعيتها العمومية في مقر النادي وتم  انتخاب هيئة ادارية جديدة، حيث فاز الرئيس الحالي جو صقر بالرئاسة لولاية ثانية، جانين عيسى نائبا للرئيس، نادين حنا حبيب امينا للسر، نغم عيسى امينا للصندوق، أنطوان ضومط أمينا للشؤون الرياضية، جان نعمة أمينا للشؤون الإجتماعية، كريستل سرور أمينة للشؤون الإعلامية، جميل الحاج أمينا للشؤون الثقافية وبول ضاهر أمينا لشؤون التجهيزات.
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وشكر صقر باسمه وباسم الاعضاء،  "الثقة التي أولاه اياها اعضاء الجمعية"، واعدا بـ"العمل كما في الماضي لما فيه نهضة النادي ومسيرتها على الصعد كافة". 
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