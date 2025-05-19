24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
هيئة ادارية جديدة لنادي "شبيبة معاد"
Lebanon 24
19-05-2025
|
03:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
الهيئة العامة
لنادي "
شبيبة
معاد" في
جبيل
، جمعيتها العمومية في مقر النادي وتم انتخاب هيئة ادارية جديدة، حيث فاز الرئيس الحالي جو صقر بالرئاسة لولاية ثانية، جانين
عيسى
نائبا للرئيس
، نادين
حنا حبيب
امينا للسر، نغم عيسى امينا للصندوق، أنطوان ضومط أمينا للشؤون الرياضية، جان نعمة أمينا للشؤون الإجتماعية، كريستل سرور أمينة للشؤون الإعلامية، جميل الحاج أمينا للشؤون الثقافية وبول
ضاهر
أمينا لشؤون التجهيزات.
Advertisement
وشكر صقر باسمه وباسم الاعضاء، "الثقة التي أولاه اياها اعضاء الجمعية"، واعدا بـ"العمل كما في الماضي لما فيه نهضة النادي ومسيرتها على الصعد كافة".
مواضيع ذات صلة
هيئة ادارية جديدة بالتزكية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي
Lebanon 24
هيئة ادارية جديدة بالتزكية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي
19/05/2025 12:13:01
19/05/2025 12:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة إدارية جديدة لنقابة تجار الخضار والفاكهة في البقاع الأوسط
Lebanon 24
هيئة إدارية جديدة لنقابة تجار الخضار والفاكهة في البقاع الأوسط
19/05/2025 12:13:01
19/05/2025 12:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي "TMT Lebanon" يحقق نجاحاً كاسحاً في بطولة كأس الأندية
Lebanon 24
نادي "TMT Lebanon" يحقق نجاحاً كاسحاً في بطولة كأس الأندية
19/05/2025 12:13:01
19/05/2025 12:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الهيئات الإقتصادية" أطلقت ورقتها الإصلاحية الشاملة: "تطلعات نحو لبنان الجديد"
Lebanon 24
"الهيئات الإقتصادية" أطلقت ورقتها الإصلاحية الشاملة: "تطلعات نحو لبنان الجديد"
19/05/2025 12:13:01
19/05/2025 12:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شماس في افتتاح اول قمّة لريادة الأعمال والإبتكار في لبنان:"قوّتنا في وحدتنا، وإمكاناتنا لا حدود لها"
Lebanon 24
شماس في افتتاح اول قمّة لريادة الأعمال والإبتكار في لبنان:"قوّتنا في وحدتنا، وإمكاناتنا لا حدود لها"
03:35 | 2025-05-19
19/05/2025 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الثقافة: الفنان نبيل نحاس يمثل لبنان في المعرض العالمي للفنون – بينالي البندقية
Lebanon 24
وزارة الثقافة: الفنان نبيل نحاس يمثل لبنان في المعرض العالمي للفنون – بينالي البندقية
03:20 | 2025-05-19
19/05/2025 03:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
Lebanon 24
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
03:17 | 2025-05-18
18/05/2025 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة: المتحف الوطني بداية لثراء المتاحف اللبنانية
Lebanon 24
وزير الثقافة: المتحف الوطني بداية لثراء المتاحف اللبنانية
01:49 | 2025-05-18
18/05/2025 01:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مهرجان الربيع التراثي الأول للجامعة الإسلامية في صور بحضور قادة من اليونيفيل
Lebanon 24
مهرجان الربيع التراثي الأول للجامعة الإسلامية في صور بحضور قادة من اليونيفيل
10:41 | 2025-05-17
17/05/2025 10:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
16:56 | 2025-05-18
18/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
Lebanon 24
هذا ما بلغته نسب الاقتراع في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حتى الساعة
11:30 | 2025-05-18
18/05/2025 11:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
00:33 | 2025-05-19
19/05/2025 12:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشادة كلامية بين مراسلة الجديد ونائب "الحزب": "ما تعمل موقف على ظهري"
Lebanon 24
بالفيديو.. مشادة كلامية بين مراسلة الجديد ونائب "الحزب": "ما تعمل موقف على ظهري"
06:28 | 2025-05-18
18/05/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة مكتب انتخابي وسقوط إصابات.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
مداهمة مكتب انتخابي وسقوط إصابات.. إليكم ما حصل
07:45 | 2025-05-18
18/05/2025 07:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
03:35 | 2025-05-19
شماس في افتتاح اول قمّة لريادة الأعمال والإبتكار في لبنان:"قوّتنا في وحدتنا، وإمكاناتنا لا حدود لها"
03:20 | 2025-05-19
وزارة الثقافة: الفنان نبيل نحاس يمثل لبنان في المعرض العالمي للفنون – بينالي البندقية
03:17 | 2025-05-18
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
01:49 | 2025-05-18
وزير الثقافة: المتحف الوطني بداية لثراء المتاحف اللبنانية
10:41 | 2025-05-17
مهرجان الربيع التراثي الأول للجامعة الإسلامية في صور بحضور قادة من اليونيفيل
10:38 | 2025-05-17
"كلو مسموح" لكارول سماحة الى مهرجانات بيت الدين
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
19/05/2025 12:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
19/05/2025 12:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
19/05/2025 12:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24