إطلاق الدفعة الحادية والعشرون لأطباء الاختصاص في جامعة بيروت العربية

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احتفلت في في حرم بإطلاق الدفعة الحادية والعشرين لأطباء الاختصاص، الذين أنهوا بنجاح سنوات التدريب الاكلينيكي بمختلف التخصصات الطبية في عدة مستشفيات جامعية.ضمّت الدفعة 29 طبيباً وطبيبة في 15 اختصاص: القلب والشرايين، امراض والاورام، الطب الداخلي، جراحة ، امراض الكلى، القلب والصدر، الجراحة النسائية والتوليد، جراحة الشرايين، طب الام والجنين، إضافة الى جراحة العظام، امراض الجهاز الهضمي، جراحة الانف والاذن والحنجرة، التشخيص الشعاعي، العلوم المخبرية السريرية، التخدير والانعاش.بداية مع مقدمة الحفل الدكتورة أمل نعوس التي اشارت في كلمتها الى انه" دأبت العربية، منذ تأسيسها، على تخريج افواجا من أمهر الاطباء الذين ينتشرون في بقاع الارض متميزين بأخلاق عالية وثقافة راقية وعلم واثق لخدمة الإنسانية".ثم القى الطبيب المتخرج الدكتور احمد دقليجة كلمة الخريجين: "اليوم نبدأ فصلاً جديداً في رحلتنا، فصلاً مليئاً بالتحديات والمسؤوليات حيث يطلب منا ان نكون ليس فقط أطباء أكفاء، بل قدوةً في الإنسانية والرحمة والتفاني ".وقد توجهت عميدة الكلية البروفسور وفاء السحلي بكلمة الى الخريجين الاطباء وقالت:" انتهت اليوم صفحةً حافلة بالتحديات والإنجازات، وتبدؤون خطوات جديدة في مسيرتكم المهنية. لقد شاهدتم أصعب الفترات التي مرت على الحبيب من ازمات صحية واقتصادية وحروب، وواجهتم التحديات الكبرى بثبات وعزيمة، فأثبتّم أنكم جديرون بحمل أمانة الطب وخدمة الإنسان".اختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الأطباء الخريجين بعدها تم أداء قسم .