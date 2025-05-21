فعالية مخصصة لجميع الخريجين اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم في فرنسا

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يسرّ في وCampus France Liban دعوة جميع الخريجين اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم في ، للمشاركة في النسخة الثالثة من "يوم France Alumni"، وذلك يوم الخميس 22 أيار 2025 من الساعة 18:00 حتى 21:00، في حدائق المركز الفرنسي في .تقام هذه الأمسية في أجواء من التبادل والودّ، وتحتفي بكل من اختار فرنسا محطة في مسيرته الأكاديمية.تنطلق الفعالية عند الساعة 18:00 بحضور سفير فرنسا في لبنان ، الذي سيفتتح الحدث متحدثاً عن أهمية الانفتاح الدولي في المسارات الدراسية.يتخلل الأمسية سلسلة من الورش التشاركية للنقاش وتبادل الأفكار حول شبكة France Alumni (الإرشاد، الشبكات النسائية، مزايا ، القطاعات الواعدة في لبنان…).وسيكون الحدث في هذه الأمسية ندوة مع ، خرّيج فرنسا ورائد أعمال ومؤسس مشارك لشركة MUREX، يتناول فيها تجربته الدراسية والمهنية المميزة. يُدير الحوار الصحافي سيريل نِيمه، مسؤول صفحة "أفكار" في جريدة لو جور، وسيغني الجماعي.تُختتم السهرة في أجواء احتفالية وحميمية مع حفل موسيقي لفرقة Blue Beirut.ويوم France Alumni هو فرصة فريدة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، وتبادل الخبرات، وإطلاق مشاريع جديدة بروح من التعاون والدينامية.