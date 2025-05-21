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أفراح ومناسبات
فعالية مخصصة لجميع الخريجين اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم في فرنسا
Lebanon 24
21-05-2025
|
08:32
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يسرّ
المركز الفرنسي
في
لبنان
وCampus France Liban دعوة جميع الخريجين اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم في
فرنسا
، للمشاركة في النسخة الثالثة من "يوم France Alumni"، وذلك يوم الخميس 22 أيار 2025 من الساعة 18:00 حتى 21:00، في حدائق المركز الفرنسي في
بيروت
.
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تقام هذه الأمسية في أجواء من التبادل والودّ، وتحتفي بكل من اختار فرنسا محطة في مسيرته الأكاديمية.
تنطلق الفعالية عند الساعة 18:00 بحضور سفير فرنسا في لبنان
هيرفي ماغرو
، الذي سيفتتح الحدث متحدثاً عن أهمية الانفتاح الدولي في المسارات الدراسية.
يتخلل الأمسية سلسلة من الورش التشاركية للنقاش وتبادل الأفكار حول شبكة France Alumni (الإرشاد، الشبكات النسائية، مزايا
الفرنكوفونية
، القطاعات الواعدة في لبنان…).
وسيكون الحدث
الرئيسي
في هذه الأمسية ندوة مع
سليم إده
، خرّيج فرنسا ورائد أعمال ومؤسس مشارك لشركة MUREX، يتناول فيها تجربته الدراسية والمهنية المميزة. يُدير الحوار الصحافي سيريل نِيمه، مسؤول صفحة "أفكار" في جريدة
لوريان
لو جور، وسيغني
النقاش
الجماعي.
تُختتم السهرة في أجواء احتفالية وحميمية مع حفل موسيقي
في الهواء الطلق
لفرقة Blue Beirut.
ويوم France Alumni هو فرصة فريدة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، وتبادل الخبرات، وإطلاق مشاريع جديدة بروح من التعاون والدينامية.
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