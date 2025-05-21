22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
"نبض البلد" كرمت إعلاميي صيدا
Lebanon 24
21-05-2025
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت لائحة "نبض البلد"، برئاسة
المهندس محمد
دندشلي، لقاء حواريا مع إعلاميي مدينة
صيدا
والجوار، بحضور أعضاء اللائحة، خُصص، حسب بيان صدر، "لتعزيز التواصل بين الإعلام المحلي والعمل البلدي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المدينة".
Advertisement
تخلّل اللقاء عشاء تكريمي للإعلاميين، دار خلاله نقاشٌ حول "دور الإعلام في دعم الشفافية والمساءلة، وضرورة إشراكه كشريك فاعل في عملية النهوض بصيدا".
مواضيع ذات صلة
إطلاق لائحة "نبض البلد" في صيدا
Lebanon 24
إطلاق لائحة "نبض البلد" في صيدا
22/05/2025 02:15:29
22/05/2025 02:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز لائحة "نبض جديد " كاملة في انتخابات بلدية دفون
Lebanon 24
فوز لائحة "نبض جديد " كاملة في انتخابات بلدية دفون
22/05/2025 02:15:29
22/05/2025 02:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز لائحة ”التنمية والوفاء“ في بلدة إركي ــ قضاء صيدا بـ"التزكية"
Lebanon 24
فوز لائحة ”التنمية والوفاء“ في بلدة إركي ــ قضاء صيدا بـ"التزكية"
22/05/2025 02:15:29
22/05/2025 02:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية" تدعم لائحة بلدية مستقلة في صيدا
Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية" تدعم لائحة بلدية مستقلة في صيدا
22/05/2025 02:15:29
22/05/2025 02:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
برعاية وزيرة البيئة.. افتتاح نسخة الشرق الأوسط من "الأيام البحثية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس
Lebanon 24
برعاية وزيرة البيئة.. افتتاح نسخة الشرق الأوسط من "الأيام البحثية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس
13:16 | 2025-05-21
21/05/2025 01:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فعالية مخصصة لجميع الخريجين اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم في فرنسا
Lebanon 24
فعالية مخصصة لجميع الخريجين اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم في فرنسا
08:32 | 2025-05-21
21/05/2025 08:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة الحكمة قدمت منحًا تعليمية لطلاب متميزين أكاديميًا
Lebanon 24
جامعة الحكمة قدمت منحًا تعليمية لطلاب متميزين أكاديميًا
06:02 | 2025-05-21
21/05/2025 06:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق الدفعة الحادية والعشرون لأطباء الاختصاص في جامعة بيروت العربية
Lebanon 24
إطلاق الدفعة الحادية والعشرون لأطباء الاختصاص في جامعة بيروت العربية
08:04 | 2025-05-20
20/05/2025 08:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح مركز التدريب في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بدعم من شركاء دوليين
Lebanon 24
افتتاح مركز التدريب في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بدعم من شركاء دوليين
07:32 | 2025-05-20
20/05/2025 07:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام
Lebanon 24
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام
09:48 | 2025-05-21
21/05/2025 09:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
إشتباكات في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
11:19 | 2025-05-21
21/05/2025 11:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
14:17 | 2025-05-21
21/05/2025 02:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لسبب غريب.. "مُهند" التركي يرفض كل الأعمال المعروضة عليه وابنه أصبح نسخة عنه (فيديو)
Lebanon 24
لسبب غريب.. "مُهند" التركي يرفض كل الأعمال المعروضة عليه وابنه أصبح نسخة عنه (فيديو)
01:35 | 2025-05-21
21/05/2025 01:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 26 عاماً.. نجم شهير يُعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 26 عاماً.. نجم شهير يُعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية (صور)
03:45 | 2025-05-21
21/05/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
13:16 | 2025-05-21
برعاية وزيرة البيئة.. افتتاح نسخة الشرق الأوسط من "الأيام البحثية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس
08:32 | 2025-05-21
فعالية مخصصة لجميع الخريجين اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم في فرنسا
06:02 | 2025-05-21
جامعة الحكمة قدمت منحًا تعليمية لطلاب متميزين أكاديميًا
08:04 | 2025-05-20
إطلاق الدفعة الحادية والعشرون لأطباء الاختصاص في جامعة بيروت العربية
07:32 | 2025-05-20
افتتاح مركز التدريب في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بدعم من شركاء دوليين
06:02 | 2025-05-20
طالبتان من "اللبنانية" تتألقان في نهائيات بطولة لبنان لمهارات مايكروسوفت 2025
فيديو
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
04:03 | 2025-05-21
22/05/2025 02:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
02:50 | 2025-05-21
22/05/2025 02:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
22/05/2025 02:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24