"نبض البلد" كرمت إعلاميي صيدا

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تخلّل اللقاء عشاء تكريمي للإعلاميين، دار خلاله نقاشٌ حول "دور الإعلام في دعم الشفافية والمساءلة، وضرورة إشراكه كشريك فاعل في عملية النهوض بصيدا".