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"نبض البلد" كرمت إعلاميي صيدا

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:20
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نظمت لائحة "نبض البلد"، برئاسة المهندس محمد دندشلي، لقاء حواريا مع إعلاميي مدينة صيدا والجوار، بحضور أعضاء اللائحة، خُصص، حسب بيان صدر، "لتعزيز التواصل بين الإعلام المحلي والعمل البلدي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المدينة".
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تخلّل اللقاء عشاء تكريمي للإعلاميين، دار خلاله نقاشٌ حول "دور الإعلام في دعم الشفافية والمساءلة، وضرورة إشراكه كشريك فاعل في عملية النهوض بصيدا".
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