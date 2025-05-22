جامعة الحكمة تعيد إطلاق مركز "CEDIMES"

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أعلن مركز دراسات والحركات الإقتصادية والاجتماعية CEDIMES، عن إنطلاقته الجديدة في ، متخذا من لجامعة مقرا له، بإدارة الدكتورة ليلي عساف، وعضوية اثنين وثلاثين أكاديميًا وباحثًا وخبيرًا، في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والتنمية وادارة الاعمال وادارة الموارد البشرية.وتأتي في اطار بالبحث العلمي، وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الخارج، من خلال مركز CEDIMES - لبنان الذي هو احد مراكز CEDIMES المنتشرة في العالم.وتجدر الاشارة الى أن CEDIMES هو عضو في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF؛ ويساهم منذ 53 سنة في تعزيز التبادل العلمي والحوارات الأكاديمية العالمية بين الباحثين من خلفيات ثقافية متنوعة ومؤسسات جامعية من بلدان متعددة، من أجل الإحاطة بشكل أفضل بتحديات العصر. وهو يضم منذ العام 2000 أكثر من 3500 باحثا يسهمون من خلال مراكز CEDIMES المنتشرة في مختلف القارات، في برامج بحثية حول التحديات المرتبطة بالعولمة والتنمية وريادة الأعمال والتطورات الإقتصادية والاجتماعية.ومن نشاطات CEDIMES تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، وتكريم باحثين من خلال منحهم جوائز دولية، إضافة إلى نشر العديد من الكتب والمجلات العلمية.تأسس CEDIMES عام 1972 في جامعة بانتيون – الثانية، على يد الاقتصادي الشهير البروفسور جاك أوستروي Jacques Austruy، واستمر في التطور حتى أصبح اتحادًا أكاديميًا دوليًا. تنتشر فروعه في 25 بلدًا، ويضم أكثر من 65 فريقًا بحثيا في الاقتصاد، والتنمية، وادارة الاعمال، والعلوم الاجتماعية. تعاقب على رعايته البروفسور موريس أللي Maurice Allais الحائز على للاقتصاد، وعضو رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ميسمير Messmer Pierre، ورئيس السنغال الأسبق والأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية عبدو ضيوف، ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق رافاران Jean-Pierre Raffarin.