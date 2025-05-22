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أفراح ومناسبات

جامعة الحكمة تعيد إطلاق مركز "CEDIMES"

Lebanon 24
22-05-2025 | 01:20
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أعلن مركز دراسات التنمية الدولية والحركات الإقتصادية والاجتماعية CEDIMES، عن إنطلاقته الجديدة في لبنان، متخذا من الحرم الرئيسي لجامعة الحكمة مقرا له، بإدارة الدكتورة ليلي عساف، وعضوية اثنين وثلاثين أكاديميًا وباحثًا وخبيرًا، في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والتنمية وادارة الاعمال وادارة الموارد البشرية.
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وتأتي هذه المبادرة في اطار التزام جامعة الحكمة بالبحث العلمي، وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الخارج، من خلال مركز CEDIMES - لبنان الذي هو احد مراكز CEDIMES المنتشرة في العالم.

وتجدر الاشارة الى أن CEDIMES هو عضو في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF؛ ويساهم منذ 53 سنة في  تعزيز التبادل العلمي والحوارات الأكاديمية العالمية بين الباحثين من خلفيات ثقافية متنوعة ومؤسسات جامعية من بلدان متعددة، من أجل الإحاطة بشكل أفضل بتحديات العصر. وهو يضم منذ العام 2000 أكثر من 3500 باحثا يسهمون من خلال مراكز CEDIMES المنتشرة في مختلف القارات، في برامج بحثية حول التحديات المرتبطة بالعولمة والتنمية وريادة الأعمال والتطورات الإقتصادية والاجتماعية. 

ومن نشاطات CEDIMES تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، وتكريم باحثين من خلال منحهم جوائز دولية، إضافة إلى نشر العديد من الكتب والمجلات العلمية.

تأسس CEDIMES عام 1972 في جامعة بانتيون – باريس الثانية، على يد الاقتصادي الشهير البروفسور جاك أوستروي Jacques Austruy، واستمر في التطور حتى أصبح اتحادًا أكاديميًا دوليًا. تنتشر فروعه في 25 بلدًا، ويضم أكثر من 65 فريقًا بحثيا في الاقتصاد، والتنمية، وادارة الاعمال، والعلوم الاجتماعية. تعاقب على رعايته البروفسور موريس أللي Maurice Allais الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، وعضو الأكاديمية الفرنسية رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق بيار ميسمير  Messmer Pierre، ورئيس جمهورية السنغال الأسبق والأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية عبدو ضيوف، ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جان بيار رافاران Jean-Pierre Raffarin.
 
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