السوبرانو نادين نصار تحيي حفلاً فريداً في كنيسة مار مارون- الجميزة

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أحيت حفلاً حمل طابعاً فنياً فريداً جمع بين الغرب الكلاسيكي وروح الشرق في في الجميزة، وذلك في أمسية استثنائية من أمسيات "خميس الموسيقى".ورافق على آلة العود العازف سمير نصرالدين للمرة الأولى، وقدّمت مجموعة من الروائع الكلاسيكية العالمية، لأعلام الموسيقى مثل شوبان، فيفالدي وباخ.وتميّزت الأمسية بتقديم هذه الأعمال التي طالما اقترنت بالبيانو، بلمسة شرقية خالصة عبر العود، كما أن الحفل لم يقتصر على الكلاسيكيات، بل أهدت نصار اغنية نابضة بالمحبة من خلال أدائها "لبيروت… من قلبي سلام"، قبل أن تختتم الأمسية بتحفة الخالدة " وغنِّ"، وسط تفاعل كبير من الحضور.