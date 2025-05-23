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أفراح ومناسبات

السوبرانو نادين نصار تحيي حفلاً فريداً في كنيسة مار مارون- الجميزة

Lebanon 24
23-05-2025 | 01:08
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أحيت السوبرانو نادين نصار حفلاً حمل طابعاً فنياً فريداً جمع بين الغرب الكلاسيكي وروح الشرق في كنيسة مار مارون في الجميزة، وذلك في أمسية استثنائية من أمسيات "خميس الموسيقى".
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ورافق نصار على آلة العود العازف سمير نصرالدين للمرة الأولى، وقدّمت مجموعة من الروائع الكلاسيكية العالمية، لأعلام الموسيقى مثل شوبان، فيفالدي وباخ.

وتميّزت الأمسية بتقديم هذه الأعمال التي طالما اقترنت بالبيانو، بلمسة شرقية خالصة عبر العود، كما أن الحفل لم يقتصر على الكلاسيكيات، بل أهدت نصار بيروت اغنية نابضة  بالمحبة من خلال أدائها "لبيروت… من قلبي سلام"، قبل أن تختتم الأمسية بتحفة جبران خليل جبران الخالدة "أعطني الناي وغنِّ"، وسط تفاعل كبير من الحضور.
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