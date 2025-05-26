"مؤسسة مي شدياق" تكرّم الإعلاميين في دورتها الـ13 من دبي: الإعلام سلاح حضاري في وجه الظلم

وأكّدت أن "التحوّلات الجارية في العالم العربي، رغم كونها لا تزال في بداياتها، تبعث الأمل وتفتح المجال أمام تحسّنٍ ملموس في مجال الحريات والانفتاح السياسي".وشهدت الأمسية توزيع جوائز مميزة لعدد من الإعلاميين والقيادات الإعلامية المرموقة، من بينهم:: جائزة القيادة الإعلامية، تسلّمها من مي شدياق والنائب ، واعتبرها تكريماً "من وطن يقدّر الكلمة".مينا العريبي: جائزة التميز الإعلامي، أشادت بدور الصحافة في نقل صوت من لا صوت له.نبيل : جائزة أنطوان شويري لمسيرته الإعلامية، قال: "الأهم هو كيفية تحويل التحديات إلى منارة".سارة دندراوي: جائزة الأداء الإعلامي الاستثنائي، وعبّرت عن امتنانها لأوائل من درّبها.منصة BLINX: جائزة الرؤية في تطوير المحتوى، تسلّمها ، مشيداً بجيل الشباب صانعي المحتوى الجديد.ماري كولفين: جائزة الشجاعة الاستثنائية والتضحية بالحياة، تسلّمتها شقيقتها كاثلين، تكريماً لمسيرتها كصحافية استُهدفت خلال تغطية الحرب في .باسكال بورغو: جائزة الالتزام الصحافي، أهدتها للنساء المعذّبات في مناطق النزاع.تخلل الحفل لحظة وفاء مؤثرة لروح الصحافي الراحل صبحي عطري، الذي رحل قبل أن يُكرّم، لكنه بقي حيًا في الذاكرة.كما أحيا الأمسية كل من الفنان ، المؤلف الموسيقي ، والفنانة مانيل ملّاط، بإخراج باسم كريستو وإنتاج كارلا عاد . (الوكالة الوطنية للإعلام)