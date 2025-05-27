إطلاق مشروع "EcoPeace" لإحياء محمية شاطئ صور

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شهدت الطبيعية إطلاق مشروع "EcoPeace: إحياء محمية الطبيعية عبر الحفظ، تمكين المجتمع، والسياحة المستدامة"، بدعم وتمويل من لحماية الطبيعة (IUCN) وبالشراكة مع عدد من الجهات والدولية، في حضور نقيب الصيادين في صور وممثلين عن الغواصين وخبراء وطنيين وممثلي مبادرة الحمى والمحميات البحرية وبلدية صور، بالإضافة إلى ممثلين عن المدارس المحلية.يركز المشروع على تقييم تأثير الحرب الأخيرة على التنوع البيولوجي والواقعين البيئي والاجتماعي الاقتصادي، من خلال تحليل دقيق لمياه البحر والتربة في نطاق المحمية. كما يشمل المشروع أنشطة تعليمية وتوعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال ، عبر العمل مع المدارس والمجتمع المحلي.ويسعى المشروع إلى تعزيز انخراط ، لا سيما الصيادين، الغواصين، والنساء من خلال دعم الحرف اليدوية والممارسات المستدامة، مع تنشيط السياحة البيئية المرتبطة بالسلاحف البحرية، والتي تُعد رمزا رئيسيا في جهود الحماية التي تقوم بها المحمية.وأشار مدير المحمية الدكتور خلال الورشة الافتتاحية التي نظمت في ، الى أن "مشروع EcoPeace يمثل بارقة أمل جديدة لمحمية شاطئ صور بعد التحديات الكبيرة التي واجهتها. وسيساهم هذا المشروع في تنفيذ الخطة الإدارية (2023–2028)، ويعيد إحياء دينامية العمل والتعاون في المحمية، ويضعها مجددا على خارطة التميز البيئي في والمنطقة".