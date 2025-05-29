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أفراح ومناسبات
قطاع المرأة في "تيار العزم" نظم لقاء روحيا حول فضل العشر الأولى من شهر ذي الحجة
Lebanon 24
29-05-2025
|
03:20
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نظّم قطاع المرأة في
تيار
العزم
لقاءً روحيًا في مقرّه بطرابلس، تحت عنوان "فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة"، قدّمت خلاله
جمانة
البقار محاضرة تناولت فيها مكانة هذه الأيام المباركة وأعمالها المستحبّة.
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استهلّت البقار اللقاء بالإشارة إلى عظمة هذه الأيام، مستشهدةً بقول الله تعالى: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ موضحةً أن المقصود بها هو العشر الأوائل من ذي الحجة، ما يدلّ على مكانتها الرفيعة في
الإسلام
.
وأوضحت أن هذه الأيام تتضمّن يوم عرفة الذي يُعدّ من أعظم أيام السنة، ويُستحبّ صيامه لما له من فضل كبير في تكفير الذنوب.
كما أشارت إلى أن هذه الأيام تشمل أداء فريضة الحج و يوم النحر في
عيد الأضحى
.
وختمت اللقاء بتعداد الأعمال المستحبّة في هذه الأيام، ومنها: الإكثار من الصلاة على النبي،
صيام
الأيام التسعة الأولى وخاصة يوم عرفة، التكبير والتهليل والتحميد، قراءة
القرآن الكريم
، الصدقة، صلة الرحم، وذبح الأضحية لمن استطاع.
وشدّدت على أن هذه الأيام تُعدّ فرصة عظيمة للتقرّب إلى الله، وموسمًا للطاعات لا يتكرّر إلا مرة في السنة.
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