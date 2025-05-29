قطاع المرأة في "تيار العزم" نظم لقاء روحيا حول فضل العشر الأولى من شهر ذي الحجة

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نظّم قطاع المرأة في لقاءً روحيًا في مقرّه بطرابلس، تحت عنوان "فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة"، قدّمت خلاله البقار محاضرة تناولت فيها مكانة هذه الأيام المباركة وأعمالها المستحبّة.استهلّت البقار اللقاء بالإشارة إلى عظمة هذه الأيام، مستشهدةً بقول الله تعالى: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ موضحةً أن المقصود بها هو العشر الأوائل من ذي الحجة، ما يدلّ على مكانتها الرفيعة في .وأوضحت أن هذه الأيام تتضمّن يوم عرفة الذي يُعدّ من أعظم أيام السنة، ويُستحبّ صيامه لما له من فضل كبير في تكفير الذنوب.كما أشارت إلى أن هذه الأيام تشمل أداء فريضة الحج و يوم النحر في .وختمت اللقاء بتعداد الأعمال المستحبّة في هذه الأيام، ومنها: الإكثار من الصلاة على النبي، الأيام التسعة الأولى وخاصة يوم عرفة، التكبير والتهليل والتحميد، قراءة ، الصدقة، صلة الرحم، وذبح الأضحية لمن استطاع.وشدّدت على أن هذه الأيام تُعدّ فرصة عظيمة للتقرّب إلى الله، وموسمًا للطاعات لا يتكرّر إلا مرة في السنة.