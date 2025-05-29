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أفراح ومناسبات

معهد فيلوكاليا دعا الى حضور أمسية "صدى – قصائد الحكمة المغنّاة" على مسرح كازينو لبنان

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:00
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دعا معهد فيلوكاليا الى حضور أمسية "صدى – قصائد الحكمة المغنّاة"، وهو عمل فني جديد من تأليف الفنان شربل روحانا، بمشاركة جوقة عشتار وفرقة موسيقية بقيادة الأخت مارانا سعد، وذلك على مسرح كازينو لبنان، عند الثامنة من مساء الثلاثاء 10 حزيران 2025.
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يتضمّن هذا العمل باقة مختارة من قصائد الحكمة الممتدة من العصر الجاهلي حتى القرن العشرين، لشعراء كبار أمثال: المتنبي، أبو العلاء المعري، الإمام الشافعي، ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، محمود درويش وغيرهم. وقد صاغها شربل روحانا بأسلوب موسيقي شرقي غني، معتمدًا على المقامات والإيقاعات العربية في اللحن والتوزيع.
 
 
 

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