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أفراح ومناسبات
معهد فيلوكاليا دعا الى حضور أمسية "صدى – قصائد الحكمة المغنّاة" على مسرح كازينو لبنان
Lebanon 24
29-05-2025
|
08:00
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دعا
معهد فيلوكاليا
الى حضور أمسية "صدى – قصائد
الحكمة
المغنّاة"، وهو عمل فني جديد من تأليف الفنان
شربل روحانا
، بمشاركة جوقة
عشتار
وفرقة موسيقية بقيادة الأخت
مارانا سعد
، وذلك على
مسرح كازينو لبنان
، عند الثامنة من مساء الثلاثاء 10 حزيران 2025.
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يتضمّن هذا العمل باقة
مختارة
من قصائد الحكمة الممتدة من العصر الجاهلي حتى القرن العشرين، لشعراء كبار أمثال:
المتنبي
، أبو
العلاء
المعري
، الإمام
الشافعي
،
ميخائيل نعيمة
،
جبران خليل جبران
،
محمود درويش
وغيرهم. وقد صاغها شربل
روحانا
بأسلوب موسيقي شرقي غني، معتمدًا على المقامات والإيقاعات العربية في اللحن والتوزيع.
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