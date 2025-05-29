معهد فيلوكاليا دعا الى حضور أمسية "صدى – قصائد الحكمة المغنّاة" على مسرح كازينو لبنان

دعا الى حضور أمسية "صدى – قصائد المغنّاة"، وهو عمل فني جديد من تأليف الفنان ، بمشاركة جوقة وفرقة موسيقية بقيادة الأخت ، وذلك على ، عند الثامنة من مساء الثلاثاء 10 حزيران 2025.

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يتضمّن هذا العمل باقة من قصائد الحكمة الممتدة من العصر الجاهلي حتى القرن العشرين، لشعراء كبار أمثال: ، أبو ، الإمام ، ، ، وغيرهم. وقد صاغها شربل بأسلوب موسيقي شرقي غني، معتمدًا على المقامات والإيقاعات العربية في اللحن والتوزيع.