جامعة بيروت العربية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية عشرة فرع طرابلس

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حضر الاحتفال النواب احمد الخير ، وليد البعريني ، اللواء اشرف ،علي درويش ،جميل عبود النواب السابقون سمير الجسر احمد ،رامي فنج، مصطفى هاشم ، مفتي طرابلس الشيخ محمد طارق إمام ،مفتي زيد محمد بكار زكريا ، مطران طرابلس يوسف يوسف ممثلاً بالمونسنيور جوزيف غبش ،رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمار ، ، قادة عسكريون، نقباء، رؤساء جمعيات، الكليات، وحشد كبير من فعاليات السياسية والاقتصادية والنقابية والبلدية والروحية والاجتماعية وأهالي الخريجين.



بدأ الاحتفال بدخول موكب الخريجين ثم موكب رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة الاكاديمية، النشيد الوطني اللبناني فنشيد الجامعة وتلاوة من القرآن من القارئ محمد حبلص.



قدمت الاحتفال السيدة شيرين قصاب فتوجهت بكلمة قائلةً " اليوم نقف فِي لحظةٍ تختلطُ فيها مشاعر الفرح بالفخر، ومشاعرِ الحماسةِ بالحنين، هنا تتطابق معاني الدمعة: دمعة فرح ودمعة فراق.هي لحظةٌ تطوون فيها صفحةً جميلةً من صفَحات حياتِكم، وتفْتحُون صفْحةً جديدةً مليئة بالتحدّيات والفرص".



وتميزت كلمة الخريجين هذا العام بانها كانت مزدوجة بين الطالبة فدى ايوبي من كلية الهندسة والطالب عثمان إشراقية من كلية إدارة الاعمال ،فجاء فيها : " نحن جيل لم يعرف مهداً هادئاً بل جيل ولد ولادة قيصرية في قلب وطن تمزقه الأمواج والاعاصير ، ولكن في هذه الجامعة تعلمنا ان التعليم ليس فقط درجات وعلمات بل هو نقطة تحول ، فنحن جيل الكفاءة العلمية وهذا هو الإرث الاثمن الذي غرسته جامعتنا فينا ، إن صوتنا ليس مجرد صرخة ، بل هو صوت مسلح بالعقل ، بالفكر والعلم ، بحس المبادرة والريادة ، نحن القادرون على تقديم ما هو افضل للبنان". احتفلت جامعة العربية بإطلاق الدفعة الثانية عشرة من طلاب كليات فرع وبلغ عددهم 365 خريجاً من مرحلتي الليسانس – البكالوريوس والدراسات يتوزعون على كليات إدارة الأعمال، العمارة-التصميم والبيئة العمرانية، الهندسة، العلوم والعلوم الصحية.حضر الاحتفال النواب احمد الخير ، وليد البعريني ، اللواء اشرف ،علي درويش ،جميل عبود النواب السابقون سمير الجسر احمد ،رامي فنج، مصطفى هاشم ، مفتي طرابلس الشيخ محمد طارق إمام ،مفتي زيد محمد بكار زكريا ، مطران طرابلس يوسف يوسف ممثلاً بالمونسنيور جوزيف غبش ،رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمار ، ، قادة عسكريون، نقباء، رؤساء جمعيات، الكليات، وحشد كبير من فعاليات السياسية والاقتصادية والنقابية والبلدية والروحية والاجتماعية وأهالي الخريجين.بدأ الاحتفال بدخول موكب الخريجين ثم موكب رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة الاكاديمية، النشيد الوطني اللبناني فنشيد الجامعة وتلاوة من القرآن من القارئ محمد حبلص.قدمت الاحتفال السيدة شيرين قصاب فتوجهت بكلمة قائلةً " اليوم نقف فِي لحظةٍ تختلطُ فيها مشاعر الفرح بالفخر، ومشاعرِ الحماسةِ بالحنين، هنا تتطابق معاني الدمعة: دمعة فرح ودمعة فراق.هي لحظةٌ تطوون فيها صفحةً جميلةً من صفَحات حياتِكم، وتفْتحُون صفْحةً جديدةً مليئة بالتحدّيات والفرص".وتميزت كلمة الخريجين هذا العام بانها كانت مزدوجة بين الطالبة فدى ايوبي من كلية الهندسة والطالب عثمان إشراقية من كلية إدارة الاعمال ،فجاء فيها : " نحن جيل لم يعرف مهداً هادئاً بل جيل ولد ولادة قيصرية في قلب وطن تمزقه الأمواج والاعاصير ، ولكن في هذه الجامعة تعلمنا ان التعليم ليس فقط درجات وعلمات بل هو نقطة تحول ، فنحن جيل الكفاءة العلمية وهذا هو الإرث الاثمن الذي غرسته جامعتنا فينا ، إن صوتنا ليس مجرد صرخة ، بل هو صوت مسلح بالعقل ، بالفكر والعلم ، بحس المبادرة والريادة ، نحن القادرون على تقديم ما هو افضل للبنان".

ثم تحدث رئيس الجامعة البروفيسور وائل نبيل عبد السلام قائلاً "رغم كل التحديات، لم تتوقف عجلة الإنجازات في جامعتنا. بل على العكس، زادتنا هذه الظروف إصرارًا على المضي قدمًا. ففي طرابلس تحديدًا، شهد فرعنا هذا العام البدء في برنامج الصيدلة، وهو إنجازٌ نفخر به، ويعكس حرص الجامعة على تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير تخصصات حيوية لأبنائنا في الشمال. كما شهدنا إعادة افتتاح برنامج هندسة الكمبيوتر، إيمانًا منا بأهمية هذا التخصص ودوره المحوري في بناء الرقمي".



وقد كان خطيب الاحتفال المدير التنفيذي لسلسلة متاجر "موريسونز" التي تضم سلسلة مراكز تجارية عالمية الأستاذ رامي بيتية حيث روى بكلمته قصة حياته الشخصية والمراحل والصعوبات التي مر بها ولكن إصراره على المتابعة والاستمرارية جعلت منه قصة نجاح من قصص النجاحات الريادية العالمية التي يسجلها عدد واسع من اللبنانيين في بلدان الاغتراب."



وتابع بيتية بتقديم النصائح لجيل الشباب التي تركز على أهمية الوفاء بالكلمة، التسامح، الإنصات، القدرة على الإبداع، الصبر، والاستمرارية في العمل .كما حثهم على بناء علاقات قوية مع الآخرين، والتركيز على تحقيق النجاح من خلال الاستمرار في المحاولة، حتى في مواجهة الفشل."



وفي الختام منح رئيس الجامعة الى الأستاذ رامي بيتيه درع الجامعة التذكاري عربون تقدير ووفاء، ثم وزعت الشهادات الجامعية على الخريجين والمتفوقين.