إجتماع تنظيمي لمهرجان "طرابلس الكبير" في الرابطة الثقافية

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عُقد اجتماع تنظيمي في مقر بمدينة ، بدعوة من جمعية Tripoli Plus، في إطار التحضيرات لإطلاق مهرجان "طرابلس الكبير".وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الجمعية والمتطوعين، إلى جانب شخصيات في مجالات الثقافة، السياحة، الرياضة والفن.تخلّل الاجتماع عرض تقديمي خاص بالمهرجان، استعرضت خلاله المراحل الأساسية للتنفيذ، آليات العمل، والخطط المستقبلية، مع فتح باب والمداخلات حول سبل التعاون مع مختلف الفعاليات المدنية في المدينة.وأكد المنظمون في ختام الاجتماع أهمية إشراك في إنجاح هذا الحدث الثقافي – السياحي، داعين جميع المهتمين للمساهمة والانضمام إلى الفريق.