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أفراح ومناسبات

إجتماع تنظيمي لمهرجان "طرابلس الكبير" في الرابطة الثقافية

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:00
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عُقد اجتماع تنظيمي في مقر الرابطة الثقافية بمدينة طرابلس، بدعوة من جمعية Tripoli Plus، في إطار التحضيرات لإطلاق مهرجان "طرابلس الكبير".
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وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الجمعية والمتطوعين، إلى جانب شخصيات في مجالات الثقافة، السياحة، الرياضة والفن.

تخلّل الاجتماع عرض تقديمي خاص بالمهرجان، استعرضت خلاله اللجنة المنظمة المراحل الأساسية للتنفيذ، آليات العمل، والخطط المستقبلية، مع فتح باب النقاش والمداخلات حول سبل التعاون مع مختلف الفعاليات المدنية في المدينة.

وأكد المنظمون في ختام الاجتماع أهمية إشراك المجتمع المحلي في إنجاح هذا الحدث الثقافي – السياحي، داعين جميع المهتمين للمساهمة والانضمام إلى الفريق.
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