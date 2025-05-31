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أفراح ومناسبات

افتتاح معرض "فرص العمل في الشمال 2025" في مجدليا - زغرتا

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:06
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افتُتح معرض “فرص العمل في الشمال 2025”، في حرم الجامعة الأنطونية – مجدليا زغرتا، برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، وبالتعاون مع جمعية تجار زغرتا الزاوية وجمعية الصناعيين في زغرتا الزاوية، وبدعوة من جمعية “For Zgharta”.
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حضر حفل الافتتاح،، النائب ميشال الدويهي، الخوري يوحنا مارون ممثلا راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، النائب ميشال الدويهي، السيد توفيق مرعب ممثلا الوزير والنائب السابق سليم بك كرم، السيد نخيل يمين ممثلا رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي، وعضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" وليد الأشقر، ومنسق التيار الوطني الحر في طرابلس داني سابا، رئيس بلدية مجدليا المهندس أتيان ليشع، رئيس جمعية تجار زغرتا الزاوية إبراهيم مورا، نقيب العمال في زغرتا بدوي غالب، ومديرة محمية حرج إهدن السيدة ساندرا كوسا سابا، إلى جانب فاعليات اقتصادية واجتماعية وتربوية، ومديري شركات ومؤسسات، وحشد من المهتمين.

بعد قص شريط الافتتاح، جال الحضور على أقسام المعرض واطلعوا على الأجنحة المشاركة والخدمات المعروضة من قبل المؤسسات والشركات.

وتحدث خلال الجولة مدير جمعية “For Zgharta” بيار مرقص الدويهي، موضحًا أنّ "فكرة المعرض انطلقت من الحاجة المتزايدة لدى الشباب، لا سيما الخريجين الجدد، للانخراط في سوق العمل، في ظلّ ارتفاع معدلات البطالة". وقال: “لاحظنا أن عددًا كبيرًا من الشباب يتخرجون من الجامعات ويجدون صعوبة في الحصول على وظيفة. بعضهم يتمكن من السفر إلى الخارج، فيما يبقى البعض الآخر في الداخل يواجه عراقيل في الوصول إلى الشركات التي تملك شواغر".

وأضاف: “من هنا جاءت فكرة تنظيم هذا المعرض الذي يهدف إلى جمع الباحثين عن فرص عمل بممثلي الشركات مباشرةً، لتسريع عملية التوظيف وجعلها أكثر فعالية”.

ودعا الدويهي جميع الباحثين عن عمل إلى الحضور مع نسخ من سيرهم الذاتية لتقديمها إلى الجهات المعنية في المعرض.

وعلى هامش المعرض، أُقيمت منصة حوارية تضمنت جلسات نقاش، أبرزها: ندوة مع خبيرة الشؤون الدولية والأعمال جيستال سمعان، والمهندس أتيان ليشع، أدارها الدكتورة تريزا الدويهي، ندوة مع المهندسة سيلفيا يمين، أدارتها شيلا الدويهي، وورشة عمل حول كيفية كتابة السيرة الذاتية والتحضير لمقابلات العمل.

يستمر المعرض على مدى يومين في حرم الجامعة الأنطونية – مجدليا، وتُفتح أبوابه يومي الجمعة والسبت، من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساءً، والدعوة موجّهة إلى الخريجين الجدد وأصحاب الكفايات والخبرة الباحثين عن فرص عمل.
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