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أفراح ومناسبات
إحتفال تكريمي للخوري شربل شليطا في قرطبا
Lebanon 24
31-05-2025
|
05:04
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جبيل
المارونية
المطران ميشال
عون، كهنة
قرطبا
وهيئاتها الرعوية الاحتفال الذي أقيم في
كنيسة
السيدة الحرزمانية، لمناسبة مرور 40 عامًا على السيامة الكهنوتية لرئيس كهنة رعية قرطبا، المتقدّم في الكهنة
الخوري شربل
شليطا
.
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وألقى المطران عون كلمة تحدّث فيها عن رسالة
الكاهن
في خدمة الكنيسة وأبنائها، مشيدًا ب"عطاء
الخوري
شليطا طوال العقود الأربعة الماضية". كما تمنى له الصحة والعافية، والاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة الرعية روحيًا واجتماعيًا.
من جانبه، عبّر الخوري شليطا عن شكره للمطران عون على مشاركته في هذا الاحتفال العائلي، وقال: "قدّرني الله لمتابعة رسالتي الكهنوتية في خدمة الكنيسة وناسها بحسب تعاليم السيد
المسيح
ووصاياه".
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