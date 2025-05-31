إحتفال تكريمي للخوري شربل شليطا في قرطبا

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شارك راعي أبرشية عون، كهنة وهيئاتها الرعوية الاحتفال الذي أقيم في السيدة الحرزمانية، لمناسبة مرور 40 عامًا على السيامة الكهنوتية لرئيس كهنة رعية قرطبا، المتقدّم في الكهنة .وألقى المطران عون كلمة تحدّث فيها عن رسالة في خدمة الكنيسة وأبنائها، مشيدًا ب"عطاء شليطا طوال العقود الأربعة الماضية". كما تمنى له الصحة والعافية، والاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة الرعية روحيًا واجتماعيًا.من جانبه، عبّر الخوري شليطا عن شكره للمطران عون على مشاركته في هذا الاحتفال العائلي، وقال: "قدّرني الله لمتابعة رسالتي الكهنوتية في خدمة الكنيسة وناسها بحسب تعاليم السيد ووصاياه".