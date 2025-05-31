"برالياس تجمعنا": لقاء أخوي بحضور شخصيات دينية واجتماعية بارزة

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أقيم لقاء أخوي اجتماعي بدعوة من صاحب مطعم وادي شمسين ، تحت عنوان: "برالياس تجمعنا"، "تأكيدًا على جو الألفة الذي ساد وتكريمًا لجميع المرشحين" ، في حضور عدد من الشخصيات والاجتماعية، من بينهم راعي أبرشية وزحلة والبقاع للروم المطران ، مفتي والبقاع الشيخ الدكتور ، رئيس بلدية برالياس الدكتور ، النائب الدكتور ، وممثلين عن ولفيف من أبناء البلدة.وأكد صاحب الدعوة على "أهمية التضامن والتلاقي بين أبناء البلدة الواحدة، والعمل يدًا بيد لتحقيق التنمية والنهوض ببرالياس" .وأشاد المطران إبراهيم "بجمال العيش المشترك في برالياس"، مهنئًا المرشحين على مشاركتهم في الانتخابات "بروح خدمة المجتمع"، ومشددًا على "ضرورة العمل للنهوض بالبلدة".واستذكر المفتي الغزاوي موارد البلدة البيئية التي تدهورت بفعل التلوث، داعيًا إلى "تضافر الجهود البلدية لمعالجة هذه الأزمة". كما هنأ أبناء البلدة على أجواء الانتخابات التنافسية والحضارية.اختتم اللقاء بأجواء إيجابية تؤكد على "الوحدة والتعاون لتحقيق مستقبل أفضل لبرالياس".