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أفراح ومناسبات
"برالياس تجمعنا": لقاء أخوي بحضور شخصيات دينية واجتماعية بارزة
Lebanon 24
31-05-2025
|
08:34
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أقيم لقاء أخوي اجتماعي بدعوة من صاحب مطعم وادي شمسين
محمود قاسم
عراجي
، تحت عنوان: "برالياس تجمعنا"، "تأكيدًا على جو الألفة الذي ساد
الانتخابات البلدية
وتكريمًا لجميع المرشحين" ، في حضور عدد من الشخصيات
الدينية
والاجتماعية، من بينهم راعي أبرشية
الفرزل
وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك
المطران
إبراهيم إبراهيم
، مفتي
زحلة
والبقاع الشيخ الدكتور
علي الغزاوي
، رئيس بلدية برالياس الدكتور
رضا الميس
، النائب الدكتور
عاصم عراجي
، وممثلين عن
الأجهزة الأمنية
ولفيف من أبناء البلدة.
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وأكد صاحب الدعوة على "أهمية التضامن والتلاقي بين أبناء البلدة الواحدة، والعمل يدًا بيد لتحقيق التنمية والنهوض ببرالياس" .
وأشاد المطران إبراهيم "بجمال العيش المشترك في برالياس"، مهنئًا المرشحين على مشاركتهم في الانتخابات "بروح خدمة المجتمع"، ومشددًا على "ضرورة العمل للنهوض بالبلدة".
واستذكر المفتي الغزاوي موارد البلدة البيئية التي تدهورت بفعل التلوث، داعيًا إلى "تضافر الجهود البلدية لمعالجة هذه الأزمة". كما هنأ أبناء البلدة على أجواء الانتخابات التنافسية والحضارية.
اختتم اللقاء بأجواء إيجابية تؤكد على "الوحدة والتعاون لتحقيق مستقبل أفضل لبرالياس".
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