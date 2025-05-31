Advertisement

أفراح ومناسبات

"برالياس تجمعنا": لقاء أخوي بحضور شخصيات دينية واجتماعية بارزة

Lebanon 24
31-05-2025 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1368656-638843025988820103.png
Doc-P-1368656-638843025988820103.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقيم لقاء أخوي اجتماعي بدعوة من صاحب مطعم وادي شمسين محمود قاسم عراجي، تحت عنوان: "برالياس تجمعنا"، "تأكيدًا على جو الألفة الذي ساد الانتخابات البلدية وتكريمًا لجميع المرشحين" ، في حضور عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية، من بينهم راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم إبراهيم، مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، رئيس بلدية برالياس الدكتور رضا الميس، النائب الدكتور عاصم عراجي، وممثلين عن الأجهزة الأمنية ولفيف من أبناء البلدة.
Advertisement

وأكد صاحب الدعوة على "أهمية التضامن والتلاقي بين أبناء البلدة الواحدة، والعمل يدًا بيد لتحقيق التنمية والنهوض ببرالياس" .

وأشاد المطران إبراهيم "بجمال العيش المشترك في برالياس"، مهنئًا المرشحين على مشاركتهم في الانتخابات "بروح خدمة المجتمع"، ومشددًا على "ضرورة العمل للنهوض بالبلدة".

واستذكر المفتي الغزاوي موارد البلدة البيئية التي تدهورت بفعل التلوث، داعيًا إلى "تضافر الجهود البلدية لمعالجة هذه الأزمة". كما هنأ أبناء البلدة على أجواء الانتخابات التنافسية والحضارية.

اختتم اللقاء بأجواء إيجابية تؤكد على "الوحدة والتعاون لتحقيق مستقبل أفضل لبرالياس".
مواضيع ذات صلة
سلام: لقاء أخوي مع الرئيس الفلسطيني
lebanon 24
31/05/2025 18:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الكويتية تسحب الجنسية من شخصيات بارزة
lebanon 24
31/05/2025 18:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: لقاء سيجمع أورتاغوس مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعنوان الإجتماع إصلاحات صندوق النقد
lebanon 24
31/05/2025 18:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في ظل نزاعها المستمر مع ترامب.. استقالة شخصية بارزة جديدة من "سي بي إس نيوز"
lebanon 24
31/05/2025 18:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:56 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:56 | 2025-05-31
08:08 | 2025-05-31
06:01 | 2025-05-31
05:04 | 2025-05-31
03:47 | 2025-05-31
03:33 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24