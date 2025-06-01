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أفراح ومناسبات
برعاية الرئيس بري.. احتفال تخريج في "ثانوية الصباح" بالنبطية
Lebanon 24
01-06-2025
|
05:10
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رعى
رئيس مجلس النواب نبيه بري
ممثلا بالنائب أشرف بيضون، الاحتفال الذي اقامته ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في
النبطية
لتخريج طلاب شهادة الثانوية العامة بجميع فروعها، دفعة " من أجل غدٍ أفضل" ، حضره النائب
هاني قبيسي
، علي قانصو ممثلا
النائب محمد رعد
، محمد
حجازي
ممثلا النائب ناصر جابر، محافظ النبطية هويدا
الترك
،
رئيس رابطة
آل
الزين
سعد الزين، المدير الاقليمي لمديرية امن الدولة في النبطية العقيد حسين طباجة ، المدير الاكاديمي للجامعة
اللبنانية
الدولية في النبطية حسان خشفة، المسؤول
التربوي
لحركة امل في اقليم الجنوب عباس مغربل، مسؤول التعبئة التربوية في
حزب الله
في
جبل عامل
الثانية محمد عطوي وفاعليات واهالي الطلاب.
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بعد النشيد الوطني ودخول موكب الطلاب المتخرجين وعرض فيلم وثائقي عن العام الدراسي، كانت كلمة ترحيب وتعريف للمربي محمد معلم، ثم كلمات لعدد من الطلاب باللغات العربية والاجنبية بإسم المتخرجين ، وكلمة لرئيس لجنة الاهل في الثانوية
علي كمال
.
ثم ألقى مدير ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية عباس شميساني كلمة قال فيها: "إن رعايتكم اليوم ليست مجرّد حدثٍ عابر، بل هي فعلُ مقاومة وصمود وإرادة تحدٍّ ووفاءٍ لوطنيئنّ، والتزام حقيقي بمستقبل أبنائه، ودليل ساطع على أن الجنوب لا يُترك وحده. هو تكريم للتربية التي صمدت، وللطلاب الذين تحدّوا، وللمعلمين الذين أصرّوا أن لا يُطفأ نور التعليم، حتى ولو انطفأت المصابيح". أضاف:"أنتم الذين حملتم أعباء المرحلة على أكتافكم بصمتٍ وكبرياء وعنفوان، أنتم من طويتم صفحات جراحكم وأكملتم معركة الصمود وصنعت هذا العرس من النجاح في وجه كلّاعتداء أو تهديد،أنتم الذين كنتم تُدرّسون فيما الطائرات تعوي والمسيَّرات تئزّ وتقصف، والكهرباء تنقطع، والراتب يتآكل، والضغوط تزداد.ورغم ذلك، لم تتراجعوا. لم تستسلموا. بل ثبّتّم جذور هذه المؤسسة، وزرعتم في قلوب طلابكم محبة الوطن والمعرفة".
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