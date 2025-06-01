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أفراح ومناسبات

طرابلس تحيي ذكرى رشيد كرامي بقراءة الفاتحة ووضع إكليل على ضريحه

Lebanon 24
01-06-2025 | 06:48
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 شارك رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي وشقيقه خالد، إلى جانب مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ورئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ونائب رئيس البلدية خالد كبارة، وأعضاء المجلس البلدي الدكتور محمد البكري، ماهر باكير، وسالم الحلبي، في قراءة الفاتحة على ضريح شهيد لبنان الرئيس رشيد كرامي.
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بعد ذلك، وضع كريمة ونائبه كبارة بمشاركة الحضور إكليل بلدية طرابلس على ضريح الشهيد كعادتها في كل عام. 

توجه الدكتور عبد الحميد كريمة بكلمة قال فيها: "في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، رجل الدولة والقانون والمؤسسات، نستذكر تضحياته ودوره الريادي في نهضة طرابلس وكل لبنان، إلى جانب رجالات الدولة الكبار". 
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