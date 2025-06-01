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أفراح ومناسبات
طرابلس تحيي ذكرى رشيد كرامي بقراءة الفاتحة ووضع إكليل على ضريحه
Lebanon 24
01-06-2025
|
06:48
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شارك رئيس
تيار
"الكرامة"
النائب فيصل كرامي
وشقيقه خالد، إلى جانب مفتي
طرابلس
والشمال
الشيخ محمد إمام
، ورئيس بلدية طرابلس الدكتور
عبد الحميد كريمة
، ونائب رئيس البلدية
خالد كبارة
، وأعضاء
المجلس البلدي
الدكتور محمد
البكري
،
ماهر باكير
، وسالم الحلبي، في قراءة الفاتحة على
ضريح
شهيد لبنان
الرئيس
رشيد كرامي
.
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بعد ذلك، وضع كريمة ونائبه كبارة بمشاركة الحضور إكليل بلدية طرابلس على ضريح الشهيد كعادتها في كل عام.
توجه الدكتور
عبد الحميد
كريمة بكلمة قال فيها: "في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، رجل الدولة والقانون والمؤسسات، نستذكر تضحياته ودوره الريادي في نهضة طرابلس وكل
لبنان
، إلى جانب رجالات الدولة الكبار".
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