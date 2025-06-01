طرابلس تحيي ذكرى رشيد كرامي بقراءة الفاتحة ووضع إكليل على ضريحه

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بعد ذلك، وضع كريمة ونائبه كبارة بمشاركة الحضور إكليل بلدية طرابلس على ضريح الشهيد كعادتها في كل عام.توجه الدكتور كريمة بكلمة قال فيها: "في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، رجل الدولة والقانون والمؤسسات، نستذكر تضحياته ودوره الريادي في نهضة طرابلس وكل ، إلى جانب رجالات الدولة الكبار".