لمناسبة الحملة العالمية لمواجهة موجات الحر.. الصليب الأحمر نظّم أنشطة متنوعة وإنارة صخرة الروشة

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نظم اللبناني مساء أمس نشاطاً على البحري في ، لمناسبة الحملة العالمية لمواجهة موجات الحر، حيث تمت إنارة صخرة الروشة، بمشاركة العامة الدكتور ركان ناصرالدين، وزيرة البيئة تمارا ومحافظ بيروت القاضي ، رئيس وأعضاء من ، وممثلين عن وحدة إدارة مخاطر في السرايا والمجلس الوطني للبحوث العلمية وعدد من المعنيين من مؤسسات رسمية وصحية وجمعيات أهلية. كما شارك من الأحمر اللبناني رئيسه الدكتور أنطوان الزغبي ونائب الرئيس فادي الصيداوي والمدير الطبي الدكتور أنطوني نصر وحشد من المسؤولين والمديرين والمتطوعين.وخلال هذا النشاط، وزع كوادر من وحدة الحد من مخاطر الكوارث منشورات على المارة والمشاركين، تضمنت معلومات عن مخاطر موجات الحر وكيفية مواجهتها، وإرشادات حول كيفية المحافظة على الصحة العامة والبيئة.ولفت الصليب اللبناني في بيان ان "النشاط جاء في اطار المبادرة العالمية التي أطلقها لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من خلال دعوة الجمعيات الوطنية في بلدانها بالمساهمة من خلال إضاءة معلم ثقافي أو سياحي. وللمناسبة عينها وطيلة يوم أمس، نظم الصليب الأحمر اللبناني أنشطة متنوعة في مناطق عدة تخللها تشجير وتشحيل وتسيير عيادات نقالة وتوزيع منشورات ومياه، وذلك بهدف زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر موجات الحر، بمشاركة كوادر من وحدة الحد من مخاطر الكوارث والناشئين والشباب وإدارة الكوارث والخدمات الطبية -الاجتماعية والكلية الجامعية للتمريض".