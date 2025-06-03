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أفراح ومناسبات

لمناسبة الحملة العالمية لمواجهة موجات الحر.. الصليب الأحمر نظّم أنشطة متنوعة وإنارة صخرة الروشة

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:48
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نظم الصليب الأحمر اللبناني مساء أمس نشاطاً  على الكورنيش البحري في بيروت،  لمناسبة الحملة العالمية لمواجهة موجات الحر، حيث تمت إنارة صخرة الروشة، بمشاركة وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصرالدين، وزيرة البيئة تمارا الزين ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان وأعضاء من المجلس البلدي، وممثلين عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السرايا والمجلس الوطني للبحوث العلمية وعدد من المعنيين من مؤسسات رسمية وصحية وجمعيات أهلية. كما شارك من الصليب الأحمر اللبناني رئيسه الدكتور أنطوان الزغبي ونائب الرئيس فادي الصيداوي والمدير الطبي الدكتور أنطوني نصر وحشد من المسؤولين والمديرين والمتطوعين.
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وخلال هذا النشاط، وزع كوادر من وحدة الحد من مخاطر الكوارث منشورات على المارة والمشاركين، تضمنت معلومات عن مخاطر موجات الحر وكيفية مواجهتها، وإرشادات حول كيفية المحافظة على الصحة العامة والبيئة.

ولفت الصليب الاحمر اللبناني في بيان ان "النشاط جاء في اطار المبادرة العالمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من خلال دعوة الجمعيات الوطنية في بلدانها بالمساهمة من خلال إضاءة معلم ثقافي أو سياحي. وللمناسبة عينها وطيلة يوم أمس، نظم الصليب الأحمر اللبناني أنشطة متنوعة في مناطق عدة تخللها تشجير وتشحيل وتسيير عيادات نقالة وتوزيع منشورات ومياه، وذلك بهدف زيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر موجات الحر، بمشاركة كوادر من وحدة الحد من مخاطر الكوارث والناشئين والشباب وإدارة الكوارث والخدمات الطبية -الاجتماعية والكلية الجامعية للتمريض".
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