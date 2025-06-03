جبيل تستقبل مهرجان "سوق الأكل"

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تستقبل مدينة جبيل-بيبلوس مهرجان “سوق الأكل” (Souk El Akel) في في ٥ ، ٦، ٧ و ٨ حزيران ٢٠٢٥، ابتداء من الساعة الرّابعة بعد الظهر، بمشاركة أكثر من ٢٠ كشكًا للأطعمة المتنوعة من المطبخين اللبناني والعالمي.ويقدّم المهرجان عروضًا فنية وموسيقية، إلى جانب أنشطة ترفيهية للكبار والصّغار.المهرجان يعدّ وجهة مميزة لمحبّي المأكولات المميّزة والموسيقى، ويأتي هذا العام ليضيف نكهة خاصة إلى صيف .