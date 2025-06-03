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أفراح ومناسبات

جبيل تستقبل مهرجان "سوق الأكل"

Lebanon 24
03-06-2025 | 16:41
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تستقبل مدينة جبيل-بيبلوس مهرجان “سوق الأكل” (Souk El Akel) في الحديقة العامة في ٥ ، ٦، ٧ و ٨ حزيران ٢٠٢٥، ابتداء من الساعة الرّابعة بعد الظهر، بمشاركة أكثر من ٢٠ كشكًا للأطعمة المتنوعة من المطبخين اللبناني والعالمي.
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ويقدّم المهرجان عروضًا فنية وموسيقية، إلى جانب أنشطة ترفيهية للكبار والصّغار.

المهرجان يعدّ وجهة مميزة لمحبّي المأكولات المميّزة والموسيقى، ويأتي هذا العام ليضيف نكهة خاصة إلى صيف مدينة جبيل.
 
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