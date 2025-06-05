طلاب جامعة الـ AUL احتفلوا باليوم العالمي للدراجة الهوائية

احتفل طلاب جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا AUL باليوم العالمي للدراجة الهوائية، بالتعاون مع by bike، وذلك على البحري لمدينة " ".

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وعبر الطلاب، عن "موقفهم بضرورة توعية المواطنين بخيار ركوب الدراجة الهوائية لأنه خيار واعٍ ويعكس قيم المسؤولية الفردية والجماعية.



ويأتي هذا النشاط، بحسب بيان، "في سياق الجامعة تجاه البيئة والمجتمع ولتكون جزءاً من الأصوات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصاً ان فلسفة الجامعة هي ان التعليم لا يتوقف داخل القاعات الدراسية بل بمبادرات تعكس وعي الجيل الجديد ودورها المستقبلي في الحياة العامة".



في نهاية النشاط قدمت درعاً تكريمية لمؤسس شركة Lebanon By Bike تقديراً لجهوده ولدعمه هذا النشاط الطالبي.