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أفراح ومناسبات
طلاب جامعة الـ AUL احتفلوا باليوم العالمي للدراجة الهوائية
Lebanon 24
05-06-2025
|
03:23
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احتفل طلاب جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا AUL باليوم العالمي للدراجة الهوائية، بالتعاون مع
lebanon
by bike، وذلك على
الكورنيش
البحري لمدينة
بيروت
"
البيال
".
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وعبر الطلاب، عن "موقفهم بضرورة توعية المواطنين بخيار ركوب الدراجة الهوائية لأنه خيار واعٍ ويعكس قيم المسؤولية الفردية والجماعية.
ويأتي هذا النشاط، بحسب بيان، "في سياق
التزام
الجامعة تجاه البيئة والمجتمع ولتكون جزءاً من الأصوات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصاً ان فلسفة الجامعة هي ان التعليم لا يتوقف داخل القاعات الدراسية بل بمبادرات تعكس وعي الجيل الجديد ودورها المستقبلي في الحياة العامة".
في نهاية النشاط قدمت
جامعة aul
درعاً تكريمية لمؤسس شركة Lebanon By Bike
جواد سبيتي
تقديراً لجهوده ولدعمه هذا النشاط الطالبي.
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