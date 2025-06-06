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أفراح ومناسبات
احتفال إعلان بطل "تحدي القراءة العربي" برعاية وزيرة التربية
Lebanon 24
06-06-2025
|
06:33
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تدعو مصلحة
الشؤون الثقافية
والفنون الجميلة في
المديرية العامة
للتربية، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وحضورها، إلى المشاركة في الاحتفال الختامي بإعلان بطل "تحدي القراءة العربي" للموسم التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، الحادية عشرة قبل ظهر الأربعاء 18 حزيران الحالي، في قاعة
مركز التدريب
والمؤتمرات في
الإدارة العامة للطيران
للشرق الأوسط –
مطار رفيق الحريري الدولي
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