احتفال إعلان بطل "تحدي القراءة العربي" برعاية وزيرة التربية

تدعو مصلحة والفنون الجميلة في للتربية، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وحضورها، إلى المشاركة في الاحتفال الختامي بإعلان بطل "تحدي القراءة العربي" للموسم التاسع للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، الحادية عشرة قبل ظهر الأربعاء 18 حزيران الحالي، في قاعة والمؤتمرات في للشرق الأوسط – .

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