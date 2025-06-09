قدّاس احتفالي من دير المخلّص – غوسطا في أحد العنصرة

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احتفلت جمعية المرسلين اللبنانيين بأحد العنصرة وعيد "صوت المحبّة" الواحد والأربعين، في قدّاس إلهي ترأسه لجمعيّة المرسلين اللبنانيين الموارنة ، الأب مارون مبارك، من مار الحبيب في دير المخلّص – الكُرَيم، غوسطا، يعاونه لـ"صوت المحبة" الأب المشير مارون موسى و المدير التنفيذي للإذاعة الأب شربل ، وسط حضور جمع من المؤمنين وأسرة الإذاعة.استعاد الأب مبارك في عظته الحدث المحوري لأحد العنصرة، اليوم الخمسين بعد قيامة ، حيث كان التلاميذ مجتمعين في حين صدر صوت كريح قوية زلزل المكان، فدخل الخوف إلى قلوبهم. لكن ، بحسب رواية القديس يوحنا، طمأنهم قائلاً: "لا تخافوا، أنا معكم، لن أترككم. أحبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم". بهذه الكلمات، منحهم يسوع الرجاء، وغسل أرجلهم في خميس الغسل كعلامة تواضع ومحبّة، ليهيّئهم لحمل رسالة البشارة".وأوضح الأب العام أن "الكنيسة انطلقت من تلك اللحظة، عندما حلّ الروح على التلاميذ كألسنة من نار، أضاءت وجوههم وأشعلت فيهم نار الرسالة. فأصبحوا يتكلمون لغات متعددة، هي لغات جديدة – "لغة المحبة، لغة الفكر المنوّر"، كما قال، وهي اللغات التي أرادها وسيلة لنقل محبته وخلاصه إلى كل الشعوب".وفي سياق حديثه عن انطلاق الكنيسة الجامعة في هذا العيد، شدد الأب مبارك على ثلاث وصايا جوهرية أوصى بها يسوع تلاميذه:المحبّة ليست بالكلام، بل بحفظ الوصايا، لن أترككم وحدكم، فالروح القدس سيكون معكم، لا تخافوا الأُلفة، ففي الألفة تولد المحبّة، وبالمحبّة ننتصر".وأكد أن "صوت المحبة، الذي يحتفل بعيده الحادي والأربعين، يجسّد هذه الرسالة، كمنبر يواصل حمل نور البشارة إلى القلوب، ويُعلي صوت في عالم يبحث عن الرجاء".