لجنة خميس الجسد في جولة رسمية على قيادات زحلة استعداداً لليوبيل المئوي الثاني

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قام وفد من اللجنة التنسيقية العامة لخميس الجسد في إطار التحضيرات لعيد "خميس الجسد الإلهي" واليوبيل المئوي الثاني للأعجوبة التي أنقذت من وباء الطاعون، بجولة زيارات رسمية على عدد من الشخصيات والمرجعيات.ضم الوفد النائب الأسقفي العام الأرشمندريت ، رئيس اللجنة الأب الدكتور شربل والأرشمندريت عبدالله .وشملت الجولة، محافظ القاضي كمال ، رئيس بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة، للبقاع القاضي منيف ، قائد في العميد عبدالمسيح وعدد من القيادات الأمنية بهدف توجيه الدعوات والمشاركة في إحياء هذا الحدث الروحي والكنسي الكبير.واشار الوفد في بيان الى انه "وضع المرجعيات في أجواء التحضير والرمزية العميقة لهذا العيد الذي يُجسّد إيمان أهل زحلة وتجذّرهم في تراثهم المسيحي. وأكدت اللجنة خلال زياراتها أهمية الحضور والمشاركة الفاعلة، كون الحدث مناسبة جامعة تعبّر عن وحدة المدينة وتاريخها وإيمانها".