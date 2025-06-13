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أفراح ومناسبات
لجنة خميس الجسد في جولة رسمية على قيادات زحلة استعداداً لليوبيل المئوي الثاني
Lebanon 24
13-06-2025
|
05:12
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قام وفد من اللجنة التنسيقية العامة لخميس الجسد في إطار التحضيرات لعيد "خميس الجسد الإلهي" واليوبيل المئوي الثاني للأعجوبة التي أنقذت
زحلة
من وباء الطاعون، بجولة زيارات رسمية على عدد من الشخصيات والمرجعيات.
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ضم الوفد النائب الأسقفي العام الأرشمندريت
ايلي
معلوف
، رئيس اللجنة الأب الدكتور شربل
أوبا
والأرشمندريت عبدالله
عاصي
.
وشملت الجولة، محافظ
البقاع
القاضي كمال
ابو جودة
، رئيس بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة،
المدعي العام
للبقاع القاضي منيف
بركات
، قائد
منطقة البقاع الإقليمية
في
قوى الأمن الداخلي
العميد
نديم
عبدالمسيح وعدد من القيادات الأمنية بهدف توجيه الدعوات والمشاركة في إحياء هذا الحدث الروحي والكنسي الكبير.
واشار الوفد في بيان الى انه "وضع المرجعيات في أجواء التحضير والرمزية العميقة لهذا العيد الذي يُجسّد إيمان أهل زحلة وتجذّرهم في تراثهم المسيحي. وأكدت اللجنة خلال زياراتها أهمية الحضور والمشاركة الفاعلة، كون الحدث مناسبة جامعة تعبّر عن وحدة المدينة وتاريخها وإيمانها".
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