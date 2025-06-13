في الجامعة اللبنانية.. الطالب عامر مكي من كلية الفنون يفوز بجائزة أفضل فيلم تراثي لبناني

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فاز الطالب عامر مكي، من كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول/الجامعة ، بجائزة أفضل فيلم تراثي لبناني (Best lebanese heritage theme)، وذلك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة للتراث اللبناني التي نظمتها – الكسليك وبرنامج "أجيال" وشاركت فيها كليات فنون لبنانية عدة.تقدم الطالب مكي إلى المسابقة بفيلم وثائقي عن القديمة (Old sidon)، تناول فيه تراث هذه المنطقة بما يشمل المقاهي الشعبية فيها والحمّام العربي ومتحف الصابون.وفي الأولى من المسابقة، تأهّل الطالب حسين قانصو (من كلية الفنون 1/سنة ثانية اختصاص سينما وتلفزيون) إلى لائحة الأفلام العشرة الأوائل، فيما تولت تحكيم المشاريع لجنة ترأسها الممثل والمخرج خباز وضمت كلا من الممثل والممثلة ديامان أبو عبود والمخرج سمير سرياني ومصممة الصوت رنا عيدالطالب عامر مكي، الذي يتابع سنة ثانية إجازة/اختصاص سينما وتلفزيون، تحدث عن تجربته في الكلية والمهارات التي اكتسبها وأهمها الاستفادة من خبرة الأساتذة اللامعين في مجال التمثيل والإخراج على مستوى والعالم، إضافة إلى الخبرات التقنية في مجال التصوير والإخراج والمونتاج.