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في الجامعة اللبنانية.. الطالب عامر مكي من كلية الفنون يفوز بجائزة أفضل فيلم تراثي لبناني

Lebanon 24
13-06-2025 | 07:09
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فاز الطالب عامر مكي، من كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول/الجامعة اللبنانية، بجائزة أفضل فيلم تراثي لبناني (Best lebanese heritage theme)، وذلك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة للتراث اللبناني التي نظمتها جامعة الروح القدس – الكسليك وبرنامج "أجيال" وشاركت فيها كليات فنون لبنانية عدة.
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 تقدم الطالب مكي إلى المسابقة بفيلم وثائقي عن صيدا القديمة (Old sidon)، تناول فيه تراث هذه المنطقة بما يشمل المقاهي الشعبية فيها والحمّام العربي ومتحف الصابون.
وفي الدورة الأولى من المسابقة، تأهّل الطالب حسين قانصو (من كلية الفنون 1/سنة ثانية اختصاص سينما وتلفزيون) إلى لائحة الأفلام العشرة الأوائل، فيما تولت تحكيم المشاريع لجنة ترأسها الممثل والمخرج جورج خباز وضمت كلا من الممثل بديع أبو شقرا والممثلة ديامان أبو عبود والمخرج سمير سرياني ومصممة الصوت رنا عيد
الطالب عامر مكي، الذي يتابع سنة ثانية إجازة/اختصاص سينما وتلفزيون، تحدث عن تجربته في الكلية والمهارات التي اكتسبها وأهمها الاستفادة من خبرة الأساتذة اللامعين في مجال التمثيل والإخراج على مستوى لبنان والعالم، إضافة إلى الخبرات التقنية في مجال التصوير والإخراج والمونتاج.
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