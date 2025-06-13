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أفراح ومناسبات

تدريب في الجامعة اللبنانية حول آليات تطبيق "المادة 47" في كلية الحقوق

Lebanon 24
13-06-2025 | 07:28
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نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) ورشة تدريبية بعنوان: "آلية تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون 191/2020"
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تحدث في إفتتاح الورشة كل من عميد الكلية الدكتور حبيب القزي ومدير الفرع الدكتور مجتبى مرتضى ومديرة المشاريع القانونية في فريدريش إيبرت السيدة فيرانا العميل.

شارك في تقديم الورشة كل من الدكاترة : علي رحال وحسين دبوق وعلي عطايا من الجامعة اللبنانية والأستاذة لمى الأمين من مؤسسة فريدريش. إيبرت.

هدف التدريب إلى تعزيز فهم الطلاب لأبرز التعديلات التشريعية المتعلقة بحقوق المشتبه بهم خلال التحقيقات الأولية، وفتح النقاش حول التحديات العملية لتطبيق المادة 47.
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