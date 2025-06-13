تدريب في الجامعة اللبنانية حول آليات تطبيق "المادة 47" في كلية الحقوق

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الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول في بالتعاون مع مؤسسة إيبرت (FES) ورشة تدريبية بعنوان: "آلية تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون 191/2020"تحدث في إفتتاح الورشة كل من الدكتور حبيب ومدير الفرع الدكتور مجتبى ومديرة المشاريع القانونية في فريدريش إيبرت السيدة فيرانا العميل.شارك في تقديم الورشة كل من الدكاترة : وحسين دبوق وعلي من الجامعة والأستاذة لمى الأمين من مؤسسة فريدريش. إيبرت.هدف التدريب إلى تعزيز فهم الطلاب لأبرز التعديلات التشريعية المتعلقة بحقوق المشتبه بهم خلال التحقيقات الأولية، وفتح حول التحديات العملية لتطبيق المادة 47.