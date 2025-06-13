غرفة طرابلس الكبرى تكرّم المهندس روفائيل دبّانه تقديراً لمسيرته الريادية

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كرّمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ولبنان ، برئاسة ، الرئيس المهندس الرائد في القطاع الزراعي، روفائيل دبانه، بمنحه درع "مهندس الريادة الزراعية"، وصانع الأثر الأخضر، وذلك في الكبرى.ويأتي هذا التكريم تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والابتكار، ودوره البارز في رئاسة في التجارة ، فضلاً عن إنجازاته المؤثرة في مجال الأعمال الزراعية من خلال قيادته لشركتي دبّانة للزراعة وExotica للزهور والنباتات ، اللتين أسهمتا في رفع اسم عاليًا في مجالي الإنتاج الزراعي والجمال الطبيعي.وفي كلمة مؤثّرة عبّر المهندس روفائيل دبّانه عن امتنانه العميق لهذا التكريم، مشيداً "بحفاوة الاستقبال ودفء المشاعر التي لمسها في مدينة طرابلس"، التي وصفها بأنها "ليست مجرد مدينة لبنانية، بل أفقٌ واسع من الأمل والطموح".كما أعرب عن" إعجابه بالمشروع الاقتصادي الطموح الذي اطّلَع عليه خلال زيارته لغرفة طرابلس"، مؤكداً أن "ما رآه من رؤية حديثة ومنهج مدروس يُمثّل مصدر إلهام حقيقي"، ومشيراً إلى أن" الرئيس توفيق يُجسّد نموذج القائد الذي يُحوّل الأمنيات إلى فرص، والفرص إلى نجاحات".وفي ختام كلمته، عبّر عن اعتزازه بالتكريم الذي اعتبره "وساماً غالياً"، داعياً أن" تبقى منارة للتنمية وسنداً حقيقياً للبنان ومستقبله".